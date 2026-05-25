Huelga de la basura: cientos de trabajadores exigen al Concello de Vigo que medie con la concesionaria

Las protestas en el marco de la huelga indefinida de la recogida de basura en Vigo se han trasladado este lunes al Ayuntamiento. Centenares de trabajadores de la concesionaria del servicio, FCC, han protestado frente al edificio municipal para exigir al gobierno local que medie con la empresa.

Los empleados de FCC han comenzado a aglutinarse en las puertas del Concello sobre las 11:00, según informa Europa Press. Han llenado la plaza de basura, al grito de 'Sí, sí, sí, os do lixo están aquí' o 'Alcalde, escoita, o lixo está en loita' y bengalas y petardos incluidos.

Se trata de la segunda jornada de huelga indefinida, que comenzó este domingo para exigir un convenio "digno". El presidente del comité de empresa y del comité de huelga, Suso Diz (CIG), ha explicado ante los medios que llevan varios meses negociando este documento, pero las posturas están "encalladas".

Ha criticado el "chantaje" de la empresa, que antes de levantarse del último encuentro les dijo que deberían renunciar a la jubilación parcial para seguir negociando. "Por ahí no vamos a pasar", ha reivindicado Diz.

El representante sindical ha recordado que el servicio de recogida de basura dispone de jubilación parcial a partir de los 63 años desde hace más de 20 años y se trata de un "derecho adquirido" que no piensan ni suprimir ni retrasar, subrayando que son trabajadores que viven "a la intemperie".

Oferta salarial baja

Otro punto de conflicto es la oferta salarial. La concesionaria ofrece un 5% de subida a cuatro años, con un 0% este 2026, un 1,5% en 2027 y 2028 y un 2% en 2029 y sin revisión salarial al IPC.

Diz ha dicho que los precios subirán solo este año cerca de un 4%, con lo que la subida a cuatro años prácticamente "será comida" en 2026. Los sindicatos convocantes (CIG, USO y CCOO) piden un incremento de los sueldos ligado al IPC.

Al no haber ningún acercamiento por parte de la empresa para seguir negociando, han pedido al gobierno local que solicite a la empresa que se siente a la mesa con los empleados para tratar de acabar con el conflicto. Diz ha recordado que son cerca de 600 personas las que trabajan en el servicio de recogida de basura de Vigo, incluyendo personal administrativo.

En la actualidad, los servicios mínimos garantizan la recogida en hospitales, escuelas, plazas y mercados y zonas especialmente sensibles, ha apuntado. El seguimiento de la huelga es del 100%, por lo que calculan que se quedan en las calles unas 250 toneladas de basura cada día, que ya se empiezan a notar en los contenedores desbordados.