Objetivo, Mundial 2030 en Vigo: las obras en la grada de Tribuna de Balaídos comenzarán en 10 días

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado este viernes que las obras de la nueva grada de Tribuna del estadio de Balaídos comenzarán "dentro de 10 días". El regidor olívico ha reiterado que ni la Xunta ni la Deputación de Pontevedra han aceptado la propuesta del Concello de cofinanciar la reforma.

"Hay que recordar cómo son las cosas porque dentro de una semana se va a empezar la obra de la nueva grada de Tribuna, hay que renovar los colectores. La Deputación tiene que pagar un tercio, la Xunta tiene que pagar un tercio y no quieren. Nos dijeron que no pagan la obra", ha asegurado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación.

El alcalde ha calificado de "caraduras" al Partido Popular (PP) de Vigo, por solicitar el calendario de la reformas a ejecutar para ser sede mundialista. Caballero ha asegurado que ya enviaron dicho documento al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, "hace dos años", antes de que "nos quitara con malas artes de ser sede".

"Están tratando de que no lleguemos a tiempo. Vamos a llegar, porque ya estamos con la obra ¿Cuál es el calendario? Que dentro de 10 días comienza la obra física", ha anunciado Caballero, ha reclamado los "3,4 millones" que asegura que la Deputación le debe al Concello por la obra de la grada de Gol. "Son unos puferos", ha concluido el alcalde.

La Deputación lamenta su exclusión

Por su parte, la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha lamentado que el Concello de Vigo haya excluido al ente provincial de las obras de los colectores de Balaídos. La también presidenta y portavoz del PP de Vigo ha explicado que la actuación se ejecuta a través del plan de inversiones de la concesionaria Aqualia, lo que impide a su organismo cofinanciar la obra.

Según indican los técnicos provinciales, la "única vía posible" para participar en esta mejora pasaría por abrir un contrato independiente, pero esta alternativa dilataría los tiempos. Aunque valora positivamente esta fórmula para acortar plazos, Luisa Sánchez ha mostrado su contrariedad porque se "excluye" a la Deputación de la financiación.

En esta línea, Luisa Sánchez ha asegurado que Caballero ha engañado a la ciudad, al dar a entender que sería el propio Concello quien contrataría y pagaría la obra, lo que permitiría la firma de un convenio entre administraciones. Aun así, ha mostrado su deseo de cofinanciar las "inversiones necesarias en el estadio de Balaídos en marco de la candidatura viguesa al Mundial 2030".