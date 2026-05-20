Herido en Vigo tras perder el control de su coche y chocar contra una farola en Beiramar

Susto a primera hora de este miércoles en Vigo. Un hombre de 48 años perdió el control de su vehículo en la avenida de Beiramar y se estrelló contra una farola.

Así lo ha informado este miércoles la Policía Local de Vigo, que ha informado que tuvo conocimiento del suceso sobre las 6:35 horas. El conductor se dirigía a Bouzas por la avenida de Beiramar en el momento del accidente.

El hombre resultó herido tras perder el control de su coche, de marca Hyundai. Se salió de la vía e impactó contra un "báculo de alumbrado público", en palabras de las mismas fuentes policiales.

El vehículo resultó con graves desperfectos y, aunque estado de salud "no entrañaba gravedad", el hombre de 48 años fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro en estado consciente.