Un Testigo de Jehová de Vigo se enfrenta a 20 años de cárcel por una supuesta agresión sexual a dos menores.

Un hombre que formaba parte de una congregación de Testigos de Jehová de Vigo se ha sentado este martes en el banquillo de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, acusado de tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años, uno de ellos con introducción de miembro corporal.

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en abril de 2024 y afectaron a dos niñas, entonces de 15 años, a las que el acusado conocía a través de la comunidad religiosa. Las acusaciones sostienen que el procesado trataba de ganarse su confianza con regalos, ropa o pagos de manicura. Las menores declararon durante la vista, celebrada parcialmente a puerta cerrada.

El caso salió a la luz después de que una de las niñas relatase lo ocurrido a una conocida de la familia y de que la otra también trasladase los supuestos abusos. Según declaró el padre de una de las menores, los responsables de la congregación sometieron al acusado a un "comité judicial" y lo expulsaron por su "grave pecado", aunque los hechos no fueron denunciados por la comunidad, sino por una de las víctimas junto a sus padres en comisaría.

Durante el juicio, familiares de las menores describieron el impacto que el proceso tuvo en sus vidas, mientras las terapeutas señalaron que ambas continúan en tratamiento psicológico, con síntomas compatibles con estrés postraumático, ansiedad, depresión y episodios de autolisis.

"Chantaje"

El acusado que solo respondió a preguntas de su abogado y del tribunal, admitió que conocía a una de las niñas por su relación de amistad con la familia y a la otra a través de ella, pero sostuvo que las agresiones "nunca" ocurrieron. También insinuó que las conversaciones de WhatsApp incorporadas a la causa pudieron haber sido manipuladas, ya que, según dijo, prestaba su teléfono a una de las menores.

En su alegato final, J.C.M.A. ha defendido que es una persona "muy hospitalaria" y siempre dispuesta a ayudar a su comunidad, y ha afirmado que fue víctima de un "chantaje" por parte de las denunciantes, que le pidieron dinero a cambio de no acudir a la Policía.

"Yo he pecado de ser buena persona, se han aprovechado de mí", ha manifestado, tras subrayar que lleva 44 años "felizmente casado" y que cumple con sus obligaciones como empresario. La defensa solicitó su libre absolución al considerar que no se ha roto la presunción de inocencia, que no hay prueba suficiente más allá del testimonio de las menores y que las capturas de WhatsApp no permiten descartar una posible manipulación.

La Fiscalía, por el contrario, defendió que los hechos han quedado acreditados por el testimonio "minucioso" y "coherente" de las víctimas, sin ánimo espurio, y por otros indicios, entre ellos mensajes en los que el acusado habría pedido que no contasen lo ocurrido porque podía arruinarle la vida. Las acusaciones particulares coincidieron en la solidez de los relatos de las jóvenes y rechazaron la versión del procesado.

El Ministerio Público solicita para él 20 años de prisión por tres delitos de agresión sexual y una indemnización de 15.000 euros para cada víctima, mientras que las acusaciones particulares reclaman penas de 5 y 15 años, respectivamente, y 30.000 euros de indemnización para cada menor.