La Xunta licitará por 14,7 millones la construcción de 78 viviendas públicas en Navia

El Gobierno gallego construirá 78 viviendas de promoción pública en las parcelas M-IIIB-3 y M-IIIB-4 del polígono dos de San Paio de Navia, en Vigo, sobre terrenos urbanizados por la propia Xunta de Galicia.

Las obras saldrán a licitación por un importe de 14.764.795,66 euros y seguirán el proyecto redactado por Fernández Carballada y Asociados S.L.P., adjudicado por 542.782,51 euros, incluyendo la dirección de obra. La actuación será financiada íntegramente con recursos propios de la Xunta, sin aportaciones procedentes de ayudas estatales o europeas.

La promoción estará formada por dos edificios, uno de 22 viviendas y otro de 56, con un total de 42 pisos de dos dormitorios —tres de ellos adaptados para personas con movilidad reducida—, 31 de tres dormitorios —uno adaptado— y cinco de cuatro dormitorios, con superficies útiles de entre 68,5 y 102,29 metros cuadrados. Todas las viviendas contarán con trastero y plaza de garaje.

El bloque de 22 viviendas tendrá bajo y dos alturas, mientras que el de 56 contará con bajo y tres plantas, ambos con garaje subterráneo.

Esta actuación se enmarca en el objetivo de la Xunta de duplicar el parque público de vivienda hasta alcanzar las 8.000 unidades antes de finalizar 2028 y las 10.000 en 2030. En Vigo, según destaca el Ejecutivo autonómico, cuenta actualmente con 927 viviendas públicas en distintas fases de ejecución, de las que 309 ya están en obras.