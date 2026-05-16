Alfonso Rueda reivindica en Vigo el cumplimiento del 87% del programa electoral del PPdeG

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado este sábado en Vigo que el 87% de los compromisos del programa electoral con el que ganó las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024 están ya cumplidos o en marcha.

Durante la clausura del acto "Galicia Goberna", celebrado en el Auditorio de la Sede Afundación ante unas 400 personas, el líder popular ha defendido que su Gobierno está haciendo "exactamente lo que los gallegos votaron" y aseguró que el 100% de los compromisos estará ejecutado antes de que termine la legislatura.

Rueda ha enmarcado el balance como un ejercicio de rendición de cuentas y ha subrayado que "la palabra dada tiene consecuencias". Frente a la oposición, contrapuso el "sí rotundo" del PPdeG al "no" de quienes, según ha afirmado, bloquean o rechazan las iniciativas que hacen crecer Galicia.

En este sentido, ha criticado al PSdeG por no "mojarse por Galicia" y al BNG por mantener una posición de "no a todo", mientras ha reivindicado una Galicia con "s" de sentidiño e "i" de impulso.

El presidente gallego ha repasado algunas de las principales prioridades de su mandato, entre ellas la vivienda, la atención primaria, la dependencia y la economía familiar. También ha citado compromisos como la educación gratuita, el refuerzo de la sanidad pública con cribados y campañas de vacunación, el primer Centro de Protonterapia público de España, el incremento del parque público de vivienda y el plan de choque de la dependencia.

En clave política, Rueda ha pedido al PPdeG prepararse para el próximo gran reto: las elecciones municipales de 2027, que ha definido como la próxima "etapa de alta montaña" y una "tarea colectiva" en la que el partido debe aspirar no solo a mantener, sino a mejorar resultados.

"Vigo no quiere confrontación ni victimismo"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha ejercido de anfitriona, ha agradecido que la formación gallega haya situado a la ciudad olívica en el centro de su acción política y ha reconocido la apuesta del Gobierno autonómico por la ciudad.

"Vigo no quiere confrontación ni victimismo, quiere mirar al futuro, trabajar con rigor y con soluciones reales, porque si a Vigo le va bien, a Galicia le va bien", ha reivindicado Sánchez, que ha subrayado que lo mejor para la ciudad "todavía está por llegar".

Por su parte, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha aprovechado sus primeras palabras para agradecer el trabajo de los "valientes del PP de Vigo", de quienes ha dicho que "aguantan y representan a toda Galicia".

El acto ha incluido también un recorrido por las principales áreas de acción del Gobierno gallego, desde el mar hasta el medio ambiente. El coordinador del programa electoral, Valentín García, ha sido el encargado de poner en valor los ejes del programa de 2024, centrados en la Galicia del futuro, y ha dado paso a los responsables autonómicos que hicieron balance del grado de cumplimiento de los compromisos del PPdeG.

Entre ellos han intervenido representantes de áreas como Mar, Medio Rural, Empleo, Cultura, Sanidad, Vivienda, Hacienda, Economía, Política Social, Educación y Medio Ambiente.