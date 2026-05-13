La patronal del Metal denuncia un "aumento" de la violencia y convoca a los sindicatos este viernes

Trabajadores del Metal ante un astillero en Vigo, vacío en la jornada de huelga, a 13 de mayo de 2026 Adrián Irago - Europa Press

Los trabajadores del Metal mantienen el pulso a la patronal, que ha denunciado este miércoles un "aumento" de la violencia y diversos altercados en la huelga promovida por CIG, CCOO y UGT. Las asociaciones ASIME, ATRA e INSTALECTRA han convocado a los sindicatos para alcanzar un "preacuerdo".

Desde primera hora de este miércoles, los trabajadores han protagonizado piquetes en los diferentes astilleros de Beiramar, en Vigo. A las 9:30 horas han comenzado a moverse desde la rotonda de Bouzas, iniciando una manifestación que ha paralizado las principales vías de la ciudad olívica.

La patronal, conformada por ASIME, ATRA e INSTALECTRA, han situado el seguimiento de la huelga en el 60% y han lamentado que se han registrado "diversos incidentes en los piquetes". "La violencia va en aumento", han asegurado en un comunicado en el que han denunciado bloqueo de accesos, robo de llaves y expulsión de trabajadores entre insultos y amenazas.

"A pesar de estos hechos", ha comunicado la patronal de la provincia de Pontevedra en una nota de prensa, han querido "dejar claro" que la "única vía de resolución es la negociación". Por tanto, han convocado a los sindicatos a una nueva reunión para alcanzar "una solución equilibrada".

La nueva reunión de la comisión negociadora tendrá lugar el próximo viernes 15 de mayo a las 9:00 horas, un día más tarde de la tercera jornada de huelga convocada por CCOO, UGT y CIG para este jueves 14 de mayo. Los trabajadores también saldrán a la calle los días 19, 20 y 21 de mayo, coincidiendo con la celebración de Navalia en el Ifevi.

Garantizar el derecho a la protesta

Este mismo miércoles, Amnistía Internacional ha publicado un comunicado en el que exige al Subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que garantice el derecho a la protesta del sector del Metal. En concreto, piden priorizar la distensión y la protección del derecho de reunión pacífica.

La portavoz de la ONG, Isabel Flores, ha pedido a Losada que "la policía no haga uso de las balas de goma porque son imprecisas y pueden causar lesiones graves". Así, ha recordado que en la huelga del verano de 2023 ya pidieron una investigación independiente por el uso excesivo de la fuerza policial.