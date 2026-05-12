Ultimátum a Caballero: El BNG le da 72 horas para compadecer por el 'caso Saltamontes'

Citan como investigado al propietario del Saltamontes en el que murió un joven en Vigo Javier Vázquez / EP

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) vuelve a reclamar la comparecencia pública del alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras la imputación judicial de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, por el accidente mortal del "Saltamontes", ocurrido en 2024 en las fiestas de Matamá. La formación nacionalista reitera la exigencia realizada el pasado viernes y advierte de que, en caso de que el regidor insista en su silencio, promoverá junto al resto de la oposición la convocatoria de un pleno extraordinario.

Así lo anunció este martes el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas: "En cuanto se conoció la imputación penal, el BNG demandó su cese inmediato y pidió la comparecencia de Abel Caballero ante el Pleno, así como la creación de una comisión de investigación", afirmó Igrexas.

Al día siguiente de hacerse pública la imputación, la formación nacionalista registró formalmente la solicitud para que el alcalde "dé la cara de manera urgente". Para la formación nacionalista, el primer paso es que el alcalde, como máximo responsable municipal, comparezca de forma urgente para "dar las explicaciones que lleva 21 meses negando a la ciudad".

En esta línea, Igrexas criticó que la única respuesta del Gobierno municipal haya sido un audio de medio minuto del portavoz Carlos López Font ratificando la confianza en la concejala de Seguridad imputada por un delito de homicidio imprudente.

En caso de que Caballero se niegue a dar explicaciones antes del viernes, cuando se cumpliría una semana desde la solicitud formal, el portavoz del Bloque mostró su disposición a promover de forma conjunta con el resto de la oposición un pleno extraordinario. Así lo comunicó por escrito este martes a la portavoz del PP, proponiendo una reunión entre ambos grupos para acordar los términos de esa sesión.

Estrategia frívola del PP

Por otra parte, critican que el PP anunció que iba a promover un pleno extraordinario sin haber realizado ningún contacto previo con el BNG, a pesar de que no cuenta con el número de firmas necesarias. Igrexas reveló que la portavoz popular, Luísa Sánchez, envió al BNG el pasado sábado a las 12:11 horas la propuesta para ese pleno, y 40 minutos después emitió una nota de prensa asegurando que "activaban" la convocatoria. Este lunes, sin haber recibido respuesta del Bloque ni haberse celebrado ninguna reunión entre los grupos, el PP anunció que llevaría el asunto como moción al pleno ordinario.

El portavoz municipal nacionalista reprochó que el PP "busque sacar rédito partidista" de un asunto tan grave, calificando de "irresponsabilidad la sobreactuación e hiperexhibición" de su portavoz. Subrayó que la convocatoria de un pleno extraordinario no garantiza que el alcalde comparezca e incluso podría ausentarse, como ocurre en otras sesiones plenarias.