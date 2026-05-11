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Vigo recogió 543 toneladas de residuos electrónicos en 2025
Los grandes electrodomésticos, como neveras, lavadoras u hornos, además de monitores y pantallas continúan siendo los residuos más recogidos
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Durante el año 2025 se recogieron en Vigo un total de 543 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de origen domiciliario a través del servicio puerta a puerta, el punto limpio fijo y los puntos limpios móviles distribuidos por distintos barrios de la ciudad.
Además, en el primer trimestre de 2026 ya se han recogido más de 163 toneladas de RAEE y las estimaciones apuntan a que, al finalizar el año, podrían superarse las 650 toneladas recogidas entre los distintos servicios habilitados.
Del total recogido, 210.280 kilos correspondieron al servicio puerta a puerta, 295.696 kilos al punto limpio fijo y 37.081 kilos a los puntos limpios móviles. Los residuos más frecuentes continúan siendo los grandes electrodomésticos, como neveras, lavadoras u hornos, además de monitores y pantallas.
El Concello de Vigo recuerda que los residuos recogidos a través de estos servicios son trasladados posteriormente a plantas especializadas para su correcto reciclaje y tratamiento, algo que resulta "fundamental para evitar impactos ambientales y favorecer la recuperación de materiales reutilizables".