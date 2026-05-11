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Nueva desaparición en Vigo: Piden ayuda para encontrar a Tamara, a quien se busca desde este domingo
Sus familiares denuncian que no saben nada de ella desde este domingo y han organizado una batida este lunes, a las 16:00 horas en la parroquia de Beade. La Policía investiga los hechos
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Vigo sufre una nueva desaparición. SOS DESAPARECIDOS acaba de difundir la imagen de Tamara N.M., una mujer de 44 años de edad a la que se le perdió la pista este pasado domingo.
Sus familiares denuncian que no saben nada de ella desde este domingo y han organizado una batida este lunes, a las 16:00 horas en la parroquia de Beade, para tratar de encontrarla, tal y como ha recogido Europa Press.
Tamara N.M. es de complexión delgada, pelo castaño, ojos marrones y verdes y mide 1,68 metros de altura. La Policía Nacional ya investiga los hechos y SOS DESAPARECIDOS pone a disposición el número de teléfono 868 286 726 por si alguien sabe algo de ella.