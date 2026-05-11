Accidente mortal en la ría de Vigo: un tripulante pierde la vida tras chocar contra una batea y caer al mar

Un tripulante de una embarcación de recreo ha fallecido este martes tras chocar contra una batea en Redondela y caer al mar. Su cuerpo fue localizado por un helicóptero del Servizo de Gardacostas de Galicia localizó a la víctima en el mar.

Además, también fue localizado un tripulante de una embarcación que, tras ver el accidente, se desplazó hasta la zona al ver la situación y tuvo problemas. Afortunadamente, se encuentra en buen estado.

Según informa el 112 Galicia fue un particular quien, diez minutos antes de las 18:00 horas dio la voz de alarma. Indicaba que acababa de ver cómo una embarcación estaba chocando contra las bateas en el muelle de Chapela, Redondela. Al mismo tiempo, otro particular avisaba de una embarcación en la zona de bateas que parecía tener problemas.

De inmediato, el 112 Galicia dio aviso a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia -que desplazó un helicóptero al punto-, a la Guardia Civil -que movilizó una embarcación-, a la Policía Nacional y Local, a los profesionales del grupo acuático de los Bomberos de Baixo Miño y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. Asimismo, fueron informados el Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Autoridad Portuaria de Vigo, que ya tenían constancia del suceso.

Finalmente, tras ser localizado por el helicóptero del Servizo de Gardacostas de Galicia, el equipo acuático de la Guardia Civil rescató a la víctima para su embarcación.