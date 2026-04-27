La Guardia Civil interviene en Mos (Pontevedra) más de 1.000 perfumes de contrabando

La Guardia Civil ha intervenido más de 1.000 perfumesen un almacén de Mos (Pontevedra). Los agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra ha actuado así ante un presunto delito de contrabando.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes cuando los agentes localizaron el almacén que distribuía y repartía mercancía adquirida en Madrid. Inspeccionaron la mercancía existente, en presencia del responsable, y detectaron unas cajas de cartón, sin referencia a su contenido en el exterior, que eran perfumes procedentes de Marruecos.

De esta forma, como afirma Europa Press, las 22 cajas contenían 48 envases de perfume en cada una de ellas, lo que sumó un total de 1.056 envases. El valor de los perfumes puede alcanzar los 131.936 euros.

Ante esto, la persona responsable no acreditó ninguna documentación relativa a estos perfumes, por lo que los agentes procedieron a precintar la mercancía por una supuesta infracción de contrabando al no acreditarse documentalmente su lícita importación. Los agentes formularon un acta por infracción de contrabando a las dependencias de Aduanas e IIEE en Pontevedra.