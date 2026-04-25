El tiempo en Vigo este fin de semana: cielos despejados y máximas de 26 grados

El tiempo vuelve a sonreír a la ciudad de Vigo este fin de semana. Tras varios días marcados por la inestabilidad atmosférica, los cielos despejados regresan a la ciudad justo a tiempo para el descanso semanal. Tanto el sábado como el domingo se esperan jornadas soleadas y temperaturas altas para esta época del año.

En concreto, los termómetros alcanzarán máximas de hasta 26 grados, mientras que las mínimas no bajarán de los 11 grados, dejando un ambiente plenamente primaveral. Así, se espera que los arenales de la ciudad vuelvan a estar llenos de vigueses que buscan adelantar el verano.

La situación estable se mantendrá al inicio de la próxima semana, cuando se prevén cielos despejados y un nuevo repunte de las temperaturas, con máximas que podrían llegar a los 28 grados tanto el lunes como el martes.