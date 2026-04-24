Adiós a los socavones en Vigo: 20 millones para renovar calles de Vigo hasta 2030

La Xunta de Goberno de Vigo ha licitado un nuevo contrato de servicios para el mantenimiento y mejora de viales e infraestructuras viarias de la ciudad, con un presupuesto global de 19,7 millones de euros hasta el año 2030.

Según explicó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, esta inversión permitirá disponer de una media de cerca de 5 millones de euros anuales destinados a la conservación y mejora de calles y carreteras. El nuevo contrato entrará en vigor el próximo 15 de julio, coincidiendo con la finalización del actual.

El plan contempla una amplia batería de actuaciones. Entre ellas, destaca una partida de 1,23 millones de euros para el mantenimiento de las calles, tanto en calzadas como en zonas de circulación. Además, se destinarán 102.000 euros al mantenimiento de esculturas y estatuas repartidas por la ciudad.

También se invertirán 421.000 euros en la reconstrucción de muros, 714.000 euros en trabajos de aglomerado para caminos y 352.000 euros para la reparación de pavimentos con daños graves. A estas actuaciones se suman 75.000 euros para intervenciones urgentes derivadas de temporales o accidentes, 104.000 euros para el mantenimiento de rampas mecánicas y 260.000 euros para la monitorización del estado de las vías mediante un vehículo conectado.