Operación antidroga en Vigo: tres detenidos y registros en una casa ocupada en A Miñoca y en Coruxo Policía Nacional

La Policía Nacional ha desarticulado un importante punto de venta y consumo de droga en el entorno de la Avenida de la Florida, en Vigo, en una operación que ha finalizado con tres detenidos y registros en dos viviendas.

La operación arrancó a principios de este año, tras recibir informaciones sobre un hombre que residía en Coruxo y que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas. Al mismo tiempo, se comenzó a investigar una casa ocupada en la zona de A Miñoca, que funcionaba como punto de venta y consumo y generaba protestas entre los vecinos por altercados y degradación del entorno.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, las investigaciones confluyeron determinando que el sospechoso de Coruxo era el principal proveedor de lo que se distribuía en la vivienda ocupada.

Así, a las 07:00 horas de ayer, jueves, se realizó una entrada simultánea en ambas casas. En la vivienda de la Florida intervino el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de la Jefatura Superior de A Coruña, y se detuvo a los dos principales investigados, además de identificar a otras cinco personas que pernoctaban en el lugar.

Por su parte, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Vigo-Redondela actuó en la segunda casa, en Coruxo, y detuvo a una tercera persona como presunto proveedor de la sustancia estupefaciente.

En la casa ocupada se incautaron 23 gramos de heroína (15 gramos juntos y 8 divididos en monodosis), 250 gramos de cocaína, un puñal de 20 cm de hoja, diversas básculas de precisión y útiles para el corte y distribución de la droga, además de un vehículo que se utilizaba para ocultar la droga.

Por otra parte, en el domicilio de Coruxo se intervinieron 200 gramos de hachís, un inhibidor de frecuencias, 2.300 euros en efectivo y dos vehículos utilizados para el transporte de las sustancias.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición del tribunal de instancia sección de instrucción plaza 4 de Vigo en funciones de guardia este viernes.