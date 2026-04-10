Vigo vive todas las estaciones en una semana: Los termómetros retrocederán 12 grados en unas horas

Con el tiempo tan cambiante que está experimentando Vigo no es de extrañar que los vigueses llenen los arenales cuando se trata de buen tiempo: Y es que, como se suele decir, hay que aprovechar mientras se pueda.

Por lo anterior y antes de que los termómetros den un nuevo giro -y ya son unos cuantos-, parece que hoy viernes se podrá disfrutar de temperaturas que podrían llegar a los 27 grados de máxima. Los cielos, además, permanecerán despejados durante toda la jornada.

La estabilidad también será la protagonista de este sábado, 11 de abril, día previo a la celebración de la Vig-Bay. Sin embargo, si hoy viernes será posible salir a la calle sin chaqueta, parece que mañana tendremos que echar mano de ella nuevamente: Las máximas no sobrepasarán los 15 grados.

Y hablando de complementos, es posible que, de cara al domingo, puedan producirse precipitaciones. Eso sí, en forma de chubascos débiles. Las temperaturas no distarán mucho de la jornada precedente, con máximas de 15 y mínimas que también caerán, en este caso, hasta los seis grados.