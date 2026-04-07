Controlado el incendio de Ponteareas (Pontevedra) y aumenta la superficie quemada: 750 hectáreas

Varias personas intentan sofocar el fuego en el incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas. Elena Fernández - Europa Press

La Consellería do Medio Rural ha dado por controlado el incendio que se inició este lunes en el municipio pontevedrés de Ponteareas.

Desde el Gobierno gallego han informado de que, según las últimas mediciones provisionales disponibles, el fuego afecta ya alrededor de 750 hectáreas.

Este incendio se activó a las 14:47 horas de este lunes y afectó en un principio al monte Galleiro, en la parroquia de Ribadetea.

Las fuertes rachas de viento propagaron las llamas y Medio Rural se vio obligado a decretar la Situación 2 por la cercanía a la población de Galleiro, en el municipio de Pazos de Borbén, que fue desactivada esta pasada noche a las 23:30 horas. El fuego también ha afectado al término de Mos.

En su extinción trabajan 13 agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, dos palas, cuatro técnicos, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones.

Las primeras hipótesis apuntan a la intencionalidad de este incendio, a la espera de que la investigación confirme esta sospecha.