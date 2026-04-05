Accidente en Redondela (Pontevedra): dos heridos tras volcar sus coches en un adelantamiento nocturno

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de consideración, tras colisionar dos coches en la N-550 en el kilómetro 136, en Redondela (Pontevedra).

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia a Europa Press, un particular alertó sobre las 00:30 horas de esta noche, indicando que se trataba de un adelantamiento en el que uno de los coches implicados dio varias vueltas de campana y el otro volcó, por lo que no se podían abrir las puertas para sacar al conductor.

El 112 movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Baixo Miño, al GES de Mos, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Asimismo, también fueron avisados los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad y personal de mantenimiento de la vía.

Una vez en el lugar del accidente, no fue necesaria la intervención de los Bomberos, ya que los miembros del GES liberaron a la persona del interior del vehículo. Finalmente, dos personas fueron atendidas y una de ellas trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro.