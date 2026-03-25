Deberán pagar en Vigo más de 10.000 euros a una viajera que se lesionó al caerse en un Vitrasa

Una pasajera de Vitrasa recibirá más de 11.600 euros tras lesionarse en un autobús. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado un recurso de apelación interpuesto por la mujer, que cayó en un autobús de Vitrasa, y ha ordenado a la aseguradora de la concesionaria que deberá indemnizarla.

Como recuerda Europa Press, los hechos ocurrieron en agosto de 2023. Entonces, la mujer estaba a bordo de un bus que circulaba por la Avenida de Madrid de la ciudad olívica. El conductor tuvo que hacer un frenazo brusco para no colisionar con otro vehículo, y la viajera se cayó al suelo, produciéndose lesiones.

Inicialmente, el juzgado de Primera Instancia 11 de Vigo estimó parcialmente la demanda de esta pasajera: estableció que la culpa de lo sucedido era compartida, fijando la indemnización en 5.840 euros.

Sin embargo, ahora la Audiencia ha señalado que la viajera iba sentada y agarrada a una barra longitudinal, como reconoció el propio conductor. Por lo tanto, ha esgrimido que no se le puede imputar responsabilidad alguna en la producción del accidente, "pues solo cabe apreciar dicha responsabilidad en los conductores y nunca en los ocupantes".

Entre otras consideraciones, el tribunal provincial también ha indicado que no es relevante el hecho de que ningún otro viajero hubiera sufrido lesiones derivadas del frenazo del bus. En consecuencia, ha reiterado que "ninguna negligencia cabe apreciar" en el comportamiento de la recurrente.

Además, ha añadido que procede declarar la responsabilidad civil directa de la entidad aseguradora y, en una resolución de febrero pasado, revoca la sentencia de Primera Instancia y condena a dicha aseguradora a indemnizar a la mujer en 11.680 euros, más intereses legales.