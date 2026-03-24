Fallece un hombre en As Neves (Pontevedra) tras producirse un incendio en su vivienda

Un vecino del municipio pontevedrés de As Neves ha fallecido este martes tras declararse un incendio en su vivienda, situada en la parroquia de Taboadexa.

Según fuentes de Emergencias que recoge Europa Press, fueron varios vecinos los que alertaron del fuego alrededor de las 07:00 horas y advertían de que podía haber una persona en el interior.

Fueron los propios vecinos los primeros en actuar para tratar de sofocar las llamas, y hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos, de Guardia Civil y del 061.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, como señalan desde la agencia de noticias, han explicado que, cuando llegaron los agentes, el hermano del morador de la vivienda estaba tratando de reanimarlo, y los guardias también realizaron tareas de reanimación hasta la llegada de los efectivos sanitarios.

Hasta el punto acudió una ambulancia asistencial con el médico de la zona, pero a su llegada el ocupante de la vivienda estaba ya fallecido.

Las primeras hipótesis apuntan a que las llamas se iniciaron por un fallo eléctrico en el salón de la vivienda cuando la víctima se encontraba en una habitación. Las llamas afectaron al salón y a la cocina de la casa, aunque toda la vivienda quedó afectada por el humo.