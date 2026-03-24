El Concello de Vigo clausura un "after" ilegal en la rúa Roupeiro por presentar riesgos de seguridad Treintayseis

El Concello de Vigo cierra un establecimiento que operaba como "after" en la rúa Roupeiro, en pleno centro de la ciudad, al detectar que funcionaba sin la licencia adecuada y presentaba deficiencias en materia de seguridad.

Según el expediente municipal, el local tenía autorización únicamente como café-bar sin música, pero en la práctica desarrollaba actividad de pub, con ambientación musical propia de locales nocturnos que prolongan su horario más allá del cierre habitual. Es decir, funcionaba como "after".

Las irregularidades no son recientes. Informes de la Policía Local realizados entre 2023 y 2024 ya advertían de la situación, señalando además problemas graves como salidas de emergencia bloqueadas, una circunstancia especialmente preocupante en locales de ocio nocturno por el riesgo en caso de incendio o evacuación.

A raíz de estas inspecciones, la Xerencia de Urbanismo abrió un expediente de disciplina urbanística que ahora encara su resolución definitiva. El objetivo es obligar al titular a regularizar la situación, lo que pasaría por adaptar el local a la normativa vigente o cesar la actividad.

Este caso vuelve a poner el foco en el control de los "after" en Vigo, un tipo de negocio que, pese a su popularidad en determinados ambientes nocturnos, suele situarse en un limbo legal al operar fuera de las condiciones autorizadas. El Concello insiste en que estas actuaciones buscan garantizar tanto el cumplimiento de la normativa como la seguridad de los usuarios.