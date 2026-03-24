Área de Vigo y Comisión de Centro acuerdan un traslado de sanitarios al Olimpia Valencia de Vigo, voluntario

La Gerencia del Área Sanitaria de Vigo y la Comisión de Centro de Atención Primaria acordaron una reorganización del traslado de personal sanitario al nuevo Olimpia Valencia que se basará en criterios de voluntariedad.

En el caso de que existan más solicitudes de salida de las necesarias, se aplicarán criterios "objetivos y previamente definidos" basados "en la antigüedad y en la situación administrativa" de cada uno de los solicitantes.

En el caso de no haber voluntariedad suficiente para el nuevo centro, y en el que habrá turnos de mañana y de tarde -se respetarán los turnos de las actuales plazas de López Mora y de Pediatría-, y según fuentes del Sergas "no Acordo establécese os criterios de reordenación para a cobertura das prazas".

El acuerdo contempla la creación de una comisión de seguimiento paritaria integrada por representantes de la administración y de la Comisión de Centro. El proceso se producirá progresivamente: La primera, ya iniciada, se basa en el traslado de los profesionales de López Mora y continuará con el del centro de salud Nicolás Peña. Posteriormente, se incorporarán las plazas de pediatría de Pintor Colmeiro y Coia, y, finalmente, las correspondientes a la atención de adultos de otros centros implicados -seis consultas de Coia, cuatro de Pintor Colmeiro, una de rúa Cuba y otra de Beiramar-.