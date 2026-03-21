Vigo vuelve a salir a la calle por el derecho a la vivienda y para protestar contra la especulación Treintayseis

Por segunda vez en menos de un año, Vigo se ha manifestado contra la especulación y los precios de los alquileres, "por las nubes", y en favor del "derecho a techo" en plena "emergencia habitacional".

Bajo el lema "Vigo polo dereito a teito", alrededor de dos centenares de personas han partido desde la Plaza de España a las 18:00 horas y han recorrido las calles de la ciudad al grito de "Non á especulación", "Os vosos beneficios son a nosa ruína" o "Non hai dereito a vivir sen teito".

La movilización, convocada por varias asociaciones de la ciudad y colectivos sociales, ha rematado frente a la Delegación de la Xunta.

Entre las principales demandas de la convocatoria figura la solicitud y posterior aprobación de la declaración de zonas tensionadas en la ciudad olívica para aplicar el control de precios previsto en la ley de vivienda.

También reclaman un plan plurianual con perspectiva de género para lograr que el 15% del parque residencial total sea público y se destine a alquiler social y asequible, aprovechando para ello vivienda ya construida, como inmuebles vacíos de grandes propietarios, bancos rescatados con dinero público, activos de la Sareb y viviendas públicas infrautilizadas.

Los convocantes exigen además una moratoria indefinida en todo el municipio para nuevas licencias de viviendas de uso turístico, así como la elaboración de un censo municipal de personas sin hogar, la ampliación estable de las plazas de acogida, la eliminación de límites temporales en la atención y la garantía de acompañamiento social, psicológico y sanitario.

A estas reivindicaciones suman la creación de residencias públicas integradas en los barrios y un incremento de las ayudas autonómicas al alquiler para estudiantes, con el fin de evitar que el acceso a la vivienda se convierta en una barrera para el derecho a la educación.

"Porque para ser la mejor ciudad para vivir, es preciso tener dónde vivir", resumen.