El PP, sobre los "méritos" de Vigo para acoger el mundial: "A ver si Caballero los hace valer"

Las reacciones a la renuncia de A Coruña para acoger el Mundial de Fútbol no se han hecho esperar demasiado en la ciudad olívica. La presidenta del Partido Popular en Vigo, Luisa Sánchez, ha remitido esta mañana un audio a los medios aseverando que ella misma pidió al gobierno de A Coruña "que aclarase el futuro de su candidatura".

Por lo anterior, Sánchez ha instado al Concello a ponerse en contacto con la FIFA "de manera inmediata" con el objetivo de "dejar patente el interés de la ciudad por albergar el Mundial". También se ha dirigido a Abel Caballero, regidor local: "Debo instar al señor Caballero a dejar de lado sus intereses partidistas, que hasta el momento no han servido para nada porque en un año de broncas no ha conseguido ni un solo avance", ha manifestado. "Hace tiempo que la decisión está en manos de la FIFA y es ahí hacia donde tiene que apuntar el alcalde de Vigo", ha anotado.

Por otro lado, los "populares" solicitan a la RFEF "que actúe e intermedie ante la FIFA para que Vigo consiga ser sede del Mundial 2030. La FIFA recibió once candidaturas. Primero se cayó Málaga y ahora se cae A Coruña, así que solo tiene nueve candidaturas".

Por último, Sánchez está convencida de que Vigo y también Valencia "tienen que ocupar esos puestos y Vigo, de hecho, siempre debió estar ahí", pues "reunimos los méritos necesarios. Queda saber si nuestro alcalde sabrá hacerlos valer".