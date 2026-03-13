La Policía Local de Vigo intercepta a dos conductores de patinetes eléctricos que dieron positivo en drogas

Agentes de la Policía Local de Vigo interceptaron a lo largo de la semana a dos conductores de vehículos de movilidad personal (VMP), que circulaban por la ciudad bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Ambos casos se detectaron durante controles rutinarios, realizados por los Agentes responsables del tráfico, para garantizar la Seguridad vial.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, el primer suceso tuvo lugar en Baixada a Ríos, donde un varón de 57 años fue sometido a la realización de la prueba de tóxicos arrojando un resultado positivo en opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas y cocaína.

El segundo de los controles logró interceptar a un conductor de vmp, de 42 años de edad el cual circulaba por la calle Torrecedeira arrojando un resultado positivo en cocaína.

Ambos conductores fueron propuestos para sanción y sus vehículos fueron inmovilizados, haciéndose cargo posteriormente conductores sustitutos que sí reunían las condiciones para la conducción.