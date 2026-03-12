Responsables del astillero vigués Cardama se enfrentan a prisión por un accidente laboral mortal en 2022

Este jueves se ha celebrado la tercera sesión del juicio contra cuatro responsables de la compañía por el fallecimiento de un operario, tras caerle encima una pieza de varias toneladas que estaba siendo transportada de un punto a otro de las instalaciones en el año 2022.

Durante sus declaraciones, responsables de Cardama han subrayado que empleados del astillero eran los encargados de cargar la pieza en el camión. Los empleados, por su parte, lo niegan: "No es nuestra actividad".

Según informa Europa Press, el primero en contestar a las preguntas del fiscal y abogados fue el responsable de seguridad de Cardama, quien ha indicado que la carga y la descarga de las piezas sí la realizan ellos, pero no la trincaban ya que "no es su actividad".

En la misma línea ha hablado el jefe de buque al cual iba dirigida la pieza siniestrada, quien ha dicho que Cardama "nunca" se encarga de asegurar la pieza al camión. Además, ha subrayado que no le consta que en la empresa haya alguien con esa formación para poder hacerlo.

"Asegurarla concierne al conductor, entiendo", ha insistido, explicando que por "intuición" si él viese que no estaba bien trincada podría avisar a sus superiores y que ellos decidiesen. El ha destacado que en 40 años que lleva en la empresa nunca ha tenido que asegurar una pieza al camión y en el momento del accidente no estaba en la zona.

El director de producción, solo acusado por la acusación particular y no por Fiscalía, también ha insistido en la misma idea, indicando que esa mañana se repartieron las tareas y que considera que el transportista es quien debería asegurar la carga. "Es el que tiene la formación", ha apuntado.

Estos tres acusados también han hablado del cable que había en el suelo y que supuestamente habría causado el accidente. Según ellos, no suponía un problema para la seguridad.

Jefe de equipo

El único acusado que ha reconocido los hechos que se le imputan ha sido el jefe de equipo, quien se rompió a llorar durante la vista de este jueves: "Lo llevo cargando estos años".

Él ha explicado lo que él vivió esa mañana del 24 de noviembre de 2022. Según ha dicho, entre llantos, recibió órdenes tanto del director de producción como del jefe de barco para encargarse de parar el tráfico para permitir que el camión entrase al astillero con la pieza.

Para ello, requirió de otro empleado, quedando el fallecido en la zona. Este acusado ha indicado que "todo fue muy rápido", apostillando que él se aseguró de que no hubiese más vehículos en la zona para poder entrar sin problema, pero no sabía que la víctima estaba allí.

El jefe de equipo ha dicho que la pieza parecía estable cuando fue colocada en el camión y que él mismo se ofreció a ayudar al conductor para asegurarla, el cual rechazó su oferta.

Tras lo ocurrido, estuvo más de un año y medio de baja por depresión, abandonando finalmente su trabajo en el astillero y mudándose de Galicia. "No soy capaz de trabajar en Vigo", ha lamentado, destacando también que nunca más pudo ostentar cargos con responsabilidad, rechazando propuestas de otras empresas.

Hechos

Este viernes se llevará a cabo la última sesión del juicio, en el que Fiscalía acusa a tres responsables del astillero (jefe de buque, jefe de equipo y responsables de Seguridad y Salud) de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un homicidio imprudente, por el fallecimiento de un operario en sus instalaciones. Por su parte, la acusación particular añade otro acusado, el jefe de producción del astillero.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 24 de noviembre de 2022, cuando se estaba realizando el transporte de una pieza de siete toneladas para llevarla al interior del astillero en un camión. Uno de los acusados, el jefe de equipo, era el encargado de organizar ese transporte y fue quien cortó el tráfico, con ayuda de otro trabajador, para permitir que el camión maniobrase y entrase en las instalaciones.

En la puerta por donde iba a entrar ese camión con la pieza (colocada de forma vertical y con riesgo de vuelco, según el escrito de la Fiscalía), se encontraba la víctima, empleado de una auxiliar de 42 años de edad. Además, en el suelo, había un cable de acero que se había utilizado el día anterior para una operación de varada y que no había sido retirado.

Al pasar por encima del cable, el camión se bamboleó y la pieza perdió estabilidad, cayendo por un lateral y aplastando al trabajador, que falleció en el acto.

En su escrito de acusación, el ministerio público expone que no se delimitó la zona por la que iba a maniobrar el camión, que no se despejó de gente y que el encargado de organizar el transporte no cumplió con las medidas de seguridad pertinentes. "De haber cumplido su obligación, el accidente no se hubiera producido, ya que nadie tenía que estar en el radio de acción del camión", señala la Fiscalía.

Con respecto al responsable de seguridad y salud, señala que no informó de la presencia del cable y que tampoco adoptó medidas preventivas, al igual que el jefe de buque, que "no comunicó los riesgos" ni tomó medidas preventivas, y que ordenó al transporte de la pieza al jefe de equipo a pesar de conocer la existencia del cable.

Por todo ello, considera que estos tres acusados son autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, y pide para cada uno de ellos 3 años de prisión e inhabilitación. También pide que se indemnice a los familiares del fallecido en un total de más de 600.000 euros.