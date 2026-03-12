Detenido un ultra del Celta de Vigo tras la pelea con aficionados del Olympique Lyon

Uno de los ultras del Celta de Vigo implicados en la violenta pelea contra seguidores del Olympique Lyonnais durante la noche de este jueves ha sido detenido.

Según informa la Policía Nacional, se trata de un joven perteneciente al grupo Tropas de Breogán.

El cuerpo policial ha señalado además que las investigaciones continúan abiertas y que no se descartan nuevas detenciones en relación con los hechos.

Los hechos se produjeron en la zona de Areal, entre un local y la vía pública, donde se encontraban aficionados franceses cuando aparecieron cerca de 30 hinchas del Celta encapuchados y armados con palos.