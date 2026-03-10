UVigo Motorsport retoma su actividad gracias a la cesión de un local por parte de Feelant

Feelant cede un local al equipo universitario UVigo Motorsport para que puedan retomar su actividad tras el incendio que afectó a sus instalaciones de trabajo en la Universidade de Vigo.

Se trata de un espacio situado en la zona de A Salgueira, que permitirá a los estudiantes continuar con el desarrollo y construcción de su monoplaza mientras se recuperan de los daños ocasionados por el incendio.

La cesión del local tendrá carácter temporal y se mantendrá vigente hasta que el equipo pueda reacondicionar sus instalaciones originales o encontrar un nuevo espacio de trabajo permanente.

Desde Feelant destacan la importancia de respaldar iniciativas como la de UVigo Motorsport, "un proyecto que reúne a decenas de estudiantes de ingeniería y que promueve la innovación, el trabajo en equipo y el aprendizaje aplicado en el ámbito de la automoción".

"Creemos firmemente que las empresas debemos implicarnos en el desarrollo del talento joven y en los proyectos que generan impacto positivo en nuestro entorno. Cuando supimos lo ocurrido, tuvimos claro que debíamos ayudar. Si con este espacio conseguimos que el equipo pueda seguir trabajando y continuar con su proyecto, para nosotros ya es una gran satisfacción", señala Ramiro González, fundador de Feelant.