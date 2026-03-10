Caballero se sube a lo alto de Vigo para anunciar el tercer confirmado en Castrelos: Iván Ferreiro

Iván Ferreiro se suma a Viva Suecia y a Chayanne como artistas confirmados para la programación de conciertos de Castrelos 2026. Así lo anunció este martes el regidor local, Abel Caballero, quien se subió a una azotea de Vigo para tener la ciudad de fondo, al tiempo que pronunciaba el nombre del tercer confirmado, primer artista local.

Ferreiro actuará el 15 de agosto: "Queremos tener Vigo al fondo para anunciar al gran Iván Ferreiro", proclamó Caballero. "Es un cantante extraordinario. Tenía especial interés en tenerlo en Vigo. Desde Los Piratas, Iván Ferreiro sigue siendo un genio de la música", anotó.

Se espera que, en los próximos días, se sigan sucediendo más confirmaciones.