Caballero carga contra Rueda por los terrenos de la calle Lalín: "Querían usurpar suelo del Concello"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha respondido este viernes a las declaraciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien lamentó que "alguien" impidiera la construcción de un centro cívico en el edificio colindante al nuevo CIS Olimpia Valencia.

Durante la inauguración del nuevo Centro Integral de Salud de Vigo, el líder autonómico lamentó que no se llevase a cabo el centro cívico propuesto por su gobierno en los terrenos de los antiguos juzgados de la calle Lalín. "Quien lo impide sabrá por qué", declaró Rueda, en clara referencia al Ayuntamiento.

En respuesta, el alcalde de Vigo ha definido estas palabras como una "desvergüenza política". "Querían usurpar suelo del Ayuntamiento para hacer nosequé obra", ha afirmado Caballero, que ha subrayado: "Somos nosotros quienes lo vamos a edificar. Yo ya había anunciado que iba a ir ahí un centro de asociacionismo".

El regidor olívico considera que la Xunta querían "quedarse con el suelo" municipal. "Si quiere invertir en Vigo, nadie se lo impide ¿Quiere hacer un centro de asociacionismo? Que compre el suelo, que lo pague y que lo construya", ha aseverado el político socialista.

Además, Caballero ha criticado que la Xunta se "olvidara" de mencionar que el suelo del nuevo CIS Olimpia Valencia "lo aporta el Ayuntamiento". "Su deslealtad política es tal que hasta oculta esas cosas. El suelo es nuestro y lo pudimos reclamar igual que hicimos con el de al lado. Lo dejamos para que edificara el centro de salud", ha afirmado.