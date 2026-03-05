La científica Ana Ulla será la encargada del bando de la Reconquista de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha desvelado quién será la encargada de la redacción y lectura del bando de la Reconquista 2026, cuya programación se ha presentado este jueves.

Se trata de la científica Ana Ulla, primera catedrática de astrofísica de la UVigo, profesora en la Facultad de Biología e investigadora del espacio profundo y de los exoplanetas.

Viguesa Distinguida en 2023, ha ocupado puestos de investigación y docencia en Noruega, Madrid, en la Agencia Espacial Europea y en el Instituto Niels Bohr de Copenhague, además de ser autora de la novela infantil Desde el jardín, las estrellas.

El bando se leerá durante la gala de Vigueses Distinguidos, que se celebrará en el Auditorio Mar de Vigo el jueves 26 de marzo a partir de las 20:00 horas.