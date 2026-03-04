Comienzan a instalarse las cubiertas de las rampas de Pintor Colmeiro, en Vigo: "Son preciosas"

El regidor olívico, Abel Caballero, anunció este miércoles que ya se han iniciado los trabajos para instalar las cubiertas de las rampas de Pintor Colmeiro, dentro del proyecto Vigo Vertical, uno de los planes estrella del alcalde vigués: "Son preciosas", aseguró el primer edil.

Cubrirán, concretamente, cuatro rampas que se están instalando en el citado vial por medio de una inversión de 2,5 millones de euros. La estructura, en color rojo, es abierta hacia la acera, tal y como puntualizó el regidor.

El conjunto permitirá salvar un desnivel del 11% en un punto clave, que son las inmediaciones del centro de salud de Pintor Colmeiro. La obra incluirá, además, la humanización de la calle. "Somos la ciudad del mundo con más ascensores, escaleras y rampas mecánicas", concluyó el regidor.