Momentos de tensión en la quedada Therian de Vigo: rodeados y agredidos con comida y botellas

Vigo vivió momentos de tensión en la tarde de este sábado tras la quedada Therian celebrada en el Vialia Vigo. Media hora antes de la cita, la plaza pública del centro comercial ya estaba repleta de grupos de adolescentes que acudieron con el objetivo de mofarse de cualquier Therian que apareciera en el lugar.

Poco después, cuando el reloj marcó las seis de la tarde, llegaron media docena de Therians, que rápidamente fueron rodeados por cientos de jóvenes. Los asistentes comenzaron a señalarles, increparles y a lanzarles distintos objetos. De este modo, los Therians quedaron atrapados en un círculo de personas que los insultaban y les arrojaban desde comida hasta balones o botellas de plástico.

"Como me olisquee le meto una patada" o "mira a los perros" fueron algunos de los comentarios que se escucharon durante el breve encuentro, que no se prolongó más de media hora.

El llamamiento para la quedada se había hecho desde la cuenta de TikTok Therians Vigo, en el que habitualmente lanzan mensajes recordando que "hay que ser respetuosos con la gente y no puede haber agresiones ni verbales ni físicas".

"Sé que muchos nos odiáis pero en la quedada no queremos que nadie nos agreda ni nos pegue ya que no hacemos daño a nadie. Solo buscamos nuestra identidad de una manera distinta a la vuestra y no por eso merecemos nada malo. No mordemos, no ladramos y sabemos que somos humanos. Pedimos que si no sois parte de la comunidad o no lo respetáis y solo queréis hacer mal no vengáis. De esto dependerá que se hagan más quedadas", anuncian en otra de las publicaciones.