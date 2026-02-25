Nigrán (Pontevedra) celebrará el 8-M a ritmo de hip-hop, zumba y gimnasia activa

Nigrán (Pontevedra) ya se prepara para el 8M, Día Internacional da Muller. El gobierno local ha organizado una "amplia programación cultural, educativa y de ocio" para promover la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Además, ha animado a la ciudadanía a participar en la marcha de Val Miñor con salida a las 11:30 horas de la Praza do Concello.

Como ha detallado el Concello en una nota de prensa, las actividades arrancarán con el programa 'Move-T' a cargo de Hustling Dance. La instalación municipal acogerá el lunes 2 de marzo, de 11:00 a 12:00 horas, una sesión de gimnasia activa; el miércoles 4, de 11:00 a 12:00 horas, una de hip-hop; el jueves 5, a las 11:30 horas, una de barre; y el viernes 6, una de zumba a las 18:15 horas.

Todas estas actividades están destinadas a personas mayores de 16 años que se pueden inscribir desde ya y hasta el propio día en el CIM (carretera por la Vía, 65), llamando al 986 383 081 o en cim@nigran.org.

También está abierta a inscripción hasta el 5 de marzo para el escape room Corresponsabilidade, un reto compartido. El evento será el sábado 7 de marzo a partir de las 11:00 horas en el puerto de Panxón. Los vecinos y vecinas se pueden apuntar a través de un formulario online ubicado en la web del Concello.

En este caso, puede inscribirse cualquier personas, siendo preciso que los menores de 12 años sean acompañados por un adulto. Además, tendrán que disponer de un teléfono móvil con conexión a internet para participar en la actividad.

Cine y obradoiros

Por otro lado, la programación municipal del 8-M incluye una sesión de cine para el 5 y el 12 de marzo. Prefiro condenarme y Siempre nos quedará mañana serán las películas proyectadas a las 19:00 horas en el Cine Municipal de A Ramallosa.

El propio domingo 8 de marzo, se llevará a cabo la obra de teatro Ao mellor postor en el Auditorio Municipal a las 19:00 horas. Finalmente, el lunes 23 de marzo se organizará una nueva sesión de Café en igualdade para abordar las dificultades de la corresponsabilidad y la conciliación.

Igualmente, desde final de febrero hasta el mes de abril, el Concello ofrecerá talleres de educación sexual destinados a alumnado de Primaria y Secundaria de los centros escolares del municipio.