Trabajadores de Vitrasa retoman las manifestaciones: La primera será este viernes

Tras una asamblea celebrada este pasado martes en la ciudad olívica, conductores de la concesionaria del servicio de transporte urbano de Vigo, Vitrasa, han decidido continuar con una serie de acciones y reivindicaciones, así como con nuevos paros y huelgas en aras de lograr el desbloqueo del nuevo convenio y para alcanzar un reparto equitativo de las compensaciones que ofrece la empresa.

Wikipedia El Concello de Vigo compensará a Vitrasa con 12 millones de euros por las pérdidas de la pandemia

Con respecto a lo anterior, solo se contempla, para los trabajadores, una retribución entre los años 2024 y 2027. Así, quedarían fuera de compensación periodos especialmente duros en lo tocante a la pérdida de poder adquisitivo, como lo fue la pospandemia -del 2021 y al 2024-. Todo ello sin dejar de lado que la concesionaria recibirá una compensación por parte del Ayuntamiento de 12 millones de euros.

Después de retomar las protestas el pasado 25 de octubre, los trabajadores del ente volverán a la carga este viernes, día 8 de noviembre, con una manifestación que partirá desde la Plaza de España en dirección a Colón. Comenzará a partir de las 19:00 horas de la tarde.

Desde el Comité de empresa han asegurado no entender "como despois de recibir máis de 18 millóns de euros e recuperar viaxeiros -case 70.000 diarios- o que fai poñerse á empresa practicamente no mesmo nivel que o ano 2019 -ano récord de viaxeiros- Vitrasa non ofreza nada aos empregados para recuperar o poder adquisitivo perdido entre 2021 e 2023, nos que os IPC se dispararon".

Por otro lado y según las mismas fuentes, el descontento de los trabajadores se extiende nuevamente al Concello "ao que lle solicitamos unha reunión hai semanas para explicar de primeira man a nosa problemática e aclarar os termos do reequilibrio, e nin sequera contestou á nosa solicitude".

En lo tocante al respaldo, por parte de los trabajadores de Vitrasa, de las movilizaciones y paros que se han venido produciendo a nivel estatal en el sector del transporte por carretera, parece que el fijado para el próximo lunes, día 11 de noviembre, ha sido suspendido a causa de la catástrofe ocurrida en Valencia.