Investigan en Pontevedra una agresión grupal a una menor de 13 años que fue grabada en vídeo

Un coche de la Policía Nacional en la Plaza de la Peregrina, en Pontevedra. policía nacional

La Policía Nacional investiga una agresión grupal contra una menor de 13 años que habría ocurrido hace una semana, el pasado viernes 6 de marzo en la plaza de Barcelos, en Pontevedra.

Según fuentes policiales que recoge Europa Press, la familia denunció los hechos este pasado jueves por la mañana, tras tener conocimiento de la agresión, que se habría producido el viernes por la tarde entre menores de entre 12 y 14 años de edad.

Gracias a que la pelea fue grabada en vídeo, la Policía ha podido identificar a los presuntos implicados y está tomando declaración a los menores para remitir la información a Fiscalía.

Europa Press también recoge otras fuentes que señalan que habría sido una menor la que agredió a la víctima tras comenzar un forcejeo entre ambas y que otras jóvenes se habrían sumado dándole patadas y tirándole del pelo.

Tanto los vídeos como el parte de lesiones de la niña de 13 años, que tuvo que acudir al hospital, habrían formado parte de la denuncia.