Demandan un plan urgente para reforzar la seguridad en Pontevedra ante las agresiones de esta semana

El PP local de Pontevedra reclama la puesta en marcha de un plan urgente para reforzar la seguridad en la ciudad y evitar que hechos de este tipo vuelvan a repetirse. La demanda viene a raíz de la escalada de agresiones vividas esta semana en la ciudad, con la brutal agresión sufrida por una joven en la zona de Barcelos y, días antes, una agresión homófoba en pleno casco histórico.

El portavoz del Partido Popular en el Concello, Rafa Domínguez, considera que hechos de este tipo obligan a reaccionar "con rapidez y liderazgo institucional", con el objetivo de evitar que situaciones de violencia se repitan de nuevo. "La seguridad no puede esperar. Cuando ocurren hechos graves, el Concello tiene que ponerse al frente, analizar qué está fallando y actuar con medidas concretas", afirma.

En concreto, el portavoz popular defendió la necesidad de reforzar la prevención en las zonas con mayor concentración de ocio y actividad nocturna, mediante una mayor presencia policial, una mejor organización de los turnos y una planificación específica para los puntos donde se registran más incidencias.

Asimismo, planteó la puesta en marcha de herramientas de vigilancia y prevención que permitan detectar situaciones de riesgo antes de que se produzcan agresiones, reforzando la coordinación entre Policía Local y Policía Nacional y revisando los dispositivos de seguridad en determinados espacios urbanos.