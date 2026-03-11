El alcalde de Pontevedra presenta en Estados Unidos su modelo de ciudad

El alcalde de Pontevedra junto a la embajadora española en Estados Unidos. Concello de Pontevedra

Miguel Anxo Fernández Lores ha viajado hasta Estados Unidos y, concretamente, hasta Washington D.C., con el objetivo de participar en el Foro Internacional de Movilidad "Transforming Transportation", que se celebrará en la sede del Banco Mundial. Durante el mismo, el regidor nacionalista presentará el modelo pontevedrés.

El pasado lunes, Lores fue recibido por la embajadora española en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau. Antes, Lores también formó parte del encuentro "España Adelante Verde Transformando Transporte 2026".

Según precisaron desde el Consistorio pontevedrés, Moreno Bau mostró interés "polo traballo de promoción e recoñecemento internacional que Pontevedra vén realizando ao longo destes anos, sendo unha mostra máis o convite do Banco Mundial para a palestra do día de hoxe".

Entre otros importantes datos, Lores explicó a la embajadora que el modelo de ciudad de Pontevedra ha evitado, en los últimos 15 años, muertes por violencia viaria. No se ha registrado ninguna. "Pontevedra é un referente internacional á hora de falar de cidades pensadas para as persoas", indicó Lores.

Lores representará hoy a Pontevedra como relator principal de la sesión titulada "Movilidad activa: Caminos hacia el empleo y la prosperidad".