Sergio Fernández: "Se debería cobrar de forma meritocrática, es más justo para quien paga y para quien cobra"

Nos guste o no nos guste, el dinero es totalmente clave en nuestras vidas. Sin embargo, nuestra formación y conocimientos sobre el dinero es realmente baja, por no decir inexistente.

Hoy no solamente hablo con una de las personas que más saben de finanzas personales si no también con uno de los mejores comunicadores que he conocido.

Sergio Fernández enseña a la gente a alcanzar la libertad financiera y cuando estuve invitado en su podcast aluciné con la simpatía que le guardan todos sus alumnos.

Desde el IPP Formación y en su podcast marca el camino a seguir si queremos que el dinero deje de ser un problema. Si queremos entenderlo y disfrutarlo mejor.

¿Qué es para ti el dinero?

Te podría decir muchas cosas.

Te podría decir que el dinero es una herramienta de intercambio.

Te podría decir que es libertad. Te podría decir que es tiempo acumulado o que es potencialidad pura (puede convertirse en casi cualquier cosa).

Pero me gustaría responderte dos cosas.

Dos.

La primera es que es un reflejo del valor que has aportado en el mundo. Si aportas mucho valor, otras personas estarán dispuestas a pagarte más y por tanto es un reflejo del bien que has hecho en el mercado.

Es obvio que hay otras formas de recibir una retribución por el valor que se aporta a la sociedad: la reputación, el cariño o el agradecimiento, por ejemplo.

Pero el dinero es una forma universal de dar las gracias por algo que hemos recibido.

Si aportas más, recibes más dinero.

La segunda es que el dinero es algo neutro.

Muchas personas están enfadadas con el dinero.

Lo sé porque pocas personas tienen dinero.

Y lo sé porque pocas personas tienen una buena relación con el dinero. Muy pocas.

Y eso es porque creen que el dinero es algo malo. Creen que la sociedad sería mejor sin dinero. Creen que ganan poco, o que las cosas son caras, o que es injusto que unos tengan y otros no.

Es raro encontrar personas que estén en paz con el dinero.

Por eso es importante recalcar algo: el dinero es neutro.

Con dinero puedes hacer el bien o puedes hacer el mal.

El dinero es neutro, el dinero sólo amplificará lo que eres.

Si eres buena persona se notará más. Si eres mala persona, también.

Te leí que trabajar a cambio de dinero no es una gran idea. Esto a la gente le puede chocar mucho, ¿no?

Hay personas que están tan ocupadas trabajando que no tienen tiempo de ganar dinero.

A muchas personas no les queda tiempo después de trabajar para empezar a ganar dinero.

Y terminan gastando los mejores años de su vida en un empleo que lo único que les da es un sueldo.

Trabajar a cambio de un sueldo no tiene nada de malo. Ni de indigno. Es perfecto, si es lo que quieres.

Pero mi punto de vista es que sólo deberíamos tener un empleo si a) lo que hacemos coincide con nuestros valores; b) si estamos aprendiendo y c) si, además, ganamos lo suficiente como para poder construir nuestra Libertad Financiera.

La Libertad Financiera es el momento en el que tus ingresos pasivos superan a tus gastos y por tanto no tienes que trabajar, salvo que lo desees.

A mí me parece que es bueno para el alma trabajar en algo que te permite experimentar la sensación de que estás haciendo algo con sentido. No creo en conseguir la Libertad Financiera para no hacer nada. No creo en eso.

Pero sí que creo que puede servir para facilitar que no tengamos que trabajar en empresas cuyos valores no compartimos.

Trabajar a cambio de dinero puede estar bien, pero siempre que eso no se interponga en la visión que has diseñado para tu vida en el largo plazo.

En cualquier caso, me parece siempre mejor idea cobrar parte o todo a variable que cobrar un fijo. Siempre que se pueda se debería cobrar de forma meritocrática, porque es más justo para quien paga y para quien cobra.

¿Te imaginabas que IPP Formación alcanzase tanto éxito?

Sé que ahora tocaría decir que nunca me lo imaginé y que la vida y el karma me han sonreído, pero la verdad es que sí que me lo imaginaba.

Vamos por partes.

Es verdad que he tenido suerte. Mucha suerte. Y que la vida y el karma me han acompañado. Eso es innegable. De hecho, tenemos una frase en IPP que nos decimos a menudo y es que “estamos protegidos”.

Y lo estamos.

Pero también es verdad que no se hubiera podido alcanzar lo que estamos haciendo (y lo que nos queda) sin una visión fuerte.

En 2023, 2085 personas cursaron un Máster con nosotros. Y varios miles más cursaron alguna formación corta.

En 10 años hemos pasado de tener 30 alumnos de Máster al año a tener más de 2.000.

Y lo que pasa es que sin claridad no puedes sostener tantos años de trabajo duro.

Todo lo material se crea primero en lo inmaterial.

Todo lo tangible se crea en lo intangible.

Esto significa que no se puede crear un resultado así de casualidad. Hace falta la visión compartida de muchas personas durante muchos años.

¿Qué cambio te gustaría lograr en aquellas personas a las que puedes llegar a influir?

Fundé IPP Formación hace 12 años porque me di cuenta de algo: El ser humano dispone de los conocimientos necesarios para poder disfrutar de una vida plena en todos los ámbitos de la vida.

Disponemos del conocimiento suficiente como para poder tener una buena vida en las relaciones, en la salud y en el dinero y la carrera profesional.

Sin embargo, y este es el verdadero drama del ser humano, la mayor parte de las personas nunca acceden a ese conocimiento.

Y, si acceden, es raro que lo apliquen en sus vidas.

IPP nació para divulgar ese conocimiento y para que cualquier persona que quiera transformar su vida pueda hacerlo, al margen de su lugar de residencia o de su poder adquisitivo.

Entonces, si me preguntas qué cambio me gustaría lograr la respuesta es esta:

Me gustaría que cualquier persona que desee transformar su vida sepa que existe el conocimiento y la tecnología de transformación personal que le permite hacerlo.

¿Por qué en ninguna etapa educativa nos enseñan a crear o gestionar riqueza?

Nadie quiere dirigir un rebaño de gatos.

Es más cómodo dirigir personas que no tienen conocimiento sobre dinero.

Cuando sabes generar, administrar y hacer crecer la riqueza eres menos vulnerable, dependes menos del Estado y tienes más tiempo para pensar y tomar tus propias decisiones.

Estar preocupado siempre del dinero consume demasiada energía como para poder dedicar tiempo a entender lo que pasa realmente en la foto grande política y social.

Por eso, nadie tiene interés real en cambiar esto.

Déjame hablar claro: nadie, salvo que seas un problema real para la sociedad, tiene interés real en que te conviertas en una persona libre financieramente.

A nadie le interesa que ahorres y que generes riqueza.

El sistema está diseñado para que te pases la vida pagando impuestos e intereses y para que si te queda algo de dinero la inflación se lo termine comiendo.

Hace años que divulgo una idea: Conviértete en tu propio ministro de economía.

Decide lo que va a pasar en tu economía, porque si no otras personas lo harán por ti.

Diseña tu plan, porque nadie lo va a hacer por ti.

Asume que estás solo. Que nadie puede pensar por ti, que nadie puede hacer los deberes por ti.

¿Qué es lo que más te preocupa en la sociedad actualmente?

La ignorancia.

El único problema que tiene el ser humano, ahora y siempre, es la ignorancia.

El ciudadano medio apenas lee y apenas gasta dinero en formación.

Pero luego acude a esa representación teatral que se representa cada cuatro años y aparentemente decide cosas.

El gasto medio actual por persona en libros es de 80 euros.

Y esto incluye el gasto en los sobrevalorados, sobreideologizados y sobre-obligados-a-cambiarse cada año libros de texto.

Imagina si no contabilizamos ese gasto en libros de texto lo que quedaría.

Pero prepárate; ahora empieza la fiesta.

El gasto en juegos de azar asciende a 140 euros por persona y año.

Esto es lo que me preocupa. Si mejorásemos esto, mejorarían muchas cosas inmediatamente.

Tienes una marca personal muy consolidada, la gente te tiene un gran aprecio. La clave es tan simple como "contenido de calidad" o ¿hay algo más?

Las personas tienen una intuición natural para sentirse atraídas hacia lo auténtico.

Y los contenidos que hacemos lo son.

En un mundo fake y de corrección política, en un mundo lleno de ruido y de alboroto, encontrar un lugar donde hay libertad, claridad y, por supuesto (esto es marca de IPP), contenidos de altísima calidad es una especie de imán para muchas personas que buscan mejorar sus vidas.

Somos fieles a nuestros valores de verdad, servicio y coherencia, y eso las personas lo notan.

Hay algo en la vida que no se puede fingir. O está o no está, y cuando está eso se nota.

Y entonces incluso a quien no le gustas te respeta, porque es capaz de entender que estás haciendo algo con buena intención.

¿Cuál es el propósito cuando entrevistas a alguien en tu podcast?

Desde que arranque hace más de diez años siempre he tenido el mismo propósito.

Mi intención está puesta en que quien escuche cada entrevista de Pensamiento Positivo termine inspirado y lleno de energía pero sobre todo con claves prácticas para poder aplicar en su vida de forma inmediata.

Esto es lo que les pasa a las buenas ideas: que sobreviven bien al paso del tiempo.

Pasan los años y sigo haciendo lo mismo porque la idea de dar claves prácticas es buena y a la gente le gusta.

Durante una etapa de tu vida te dedicaste a la radio y ahora tienes tu propio micro entiendo que hay una gran diferencia entre tener tu propio micro y ser contratado en uno, ¿no?

En realidad, yo nunca estuve contratado.

Tenía un espacio semanal que duraba una hora, pero nunca recibí un sueldo por hacer ese programa.

Era freelance, pero ni siquiera se me pagaba. Era una especie de intercambio.

Piensa que, si hoy en día sigue siendo raro hablar de desarrollo personal y muchas personas siguen desconfiando, en el año 2008 que es cuando empecé a hacer una sección de radio divulgando desarrollo personal era una cosa muy fuera de lo común.

Por eso, durante años, nadie quiso apostar realmente por este tipo de contenidos.

Dicho esto, al final me ofrecieron esta oportunidad y hoy sigo infinitamente agradecido por ello. Aunque a mí me costaba tiempo y dinero, tenía un plan así que no sólo no me importó, sino que siempre estuve agradecido.

Preguntas y respuestas cortas:

A quién te encantaría entrevistar:

Si pudiera darles previamente una pócima para que contestasen la verdad, a los presidentes del gobierno de España de los últimos años. Creo que oji-platearíamos.

Lo que más valoras en la comunicación es:

La verdad y la claridad.

Algo que te gustaría comprar:

100 años más de vida.

El dinero sirve para:

Ser más libre.

Espero verte pronto

¡Será un placer!

¡Gracias a ti!