Rafel Mayol: "Hacerse viral te da exposición, pero no necesariamente te da ventas"

El invitado de hoy es uno de los grandes referentes del comercio por internet o también llamado e-commerce. Es el fundador de emprendedores.com, una de las mayores escuelas de negocios online gratuita para emprendedores. La mayoría de sus programas pueden disfrutarse de forma gratuita y su propósito es “liberar a todos los emprendedores”

Hoy entrevistamos a Rafel Mayol, un emprendedor de emprendedores que despierta cientos de vocaciones cada año en una era en la que nunca había sido tan accesible crear un negocio.

Emprendedor desde pequeñito, me entrevistó en un Congreso en La Rioja hace unas semanas. Hoy la entrevista la hago yo: ¿De dónde te viene la vocación emprendedora? ¿La buscaste o te llegó?

Me gustaría contarte una historia tipo “por pasión” y “para ayudar a los demás”, pero en realidad yo emprendí por desesperación.

Toda mi vida había “jugado” a los negocios. Haciendo business plans, presentándome a competiciones de startups en la universidad, jugando con la idea de hacerme rico pero nunca realmente llevando a cabo ninguna idea a la realidad.

Hasta que emigré a Estados Unidos donde sucedieron dos cosas. La primera es que si quería seguir con mi novia, el que ella viniera conmigo costaba $60.000 al año, que yo no tenía, para que ella pudiera seguir estudiando en la universidad (en USA la Universidad es mucho más cara).

La segunda fue cuando entré a trabajar en una gran multinacional americana y conocí gente de 30, 40, 50 y 60 años. Uno de ellos, Keith, con 62 años y a punto de jubilarse, me enseñó cómo funcionaban las cosas en la empresa. Él tenía múltiples patentes y había hecho ganar mucho dinero a la empresa, pero su jefe empezó a hacerle bullying para echarlo de la empresa. Ahí me di cuenta de que ese no era el camino.

Ambas situaciones hicieron que dejara de “jugar con la idea de emprender” y me tiré los próximos dos años trabajando durante el día en mi empleo y durante las noches y fines de semana en mi emprendimiento.

Los primeros emprendimientos no funcionaron, y mi relación tampoco, pero con el tiempo adquirí las habilidades y pude empezar a generar dinero con mis negocios.

Emilo Froján y Rafel Mayol en el evento "Gran Reserva" de Emprendedores Cedida

Creador de empresas y creador de contenidos o influencer si prefieres llamarlo ¿Es útil tener atención en las redes sociales a la hora de hacer negocios?

La gente cree que el mayor valor de las redes sociales es “darte a conocer”, conseguir hacerse viral pero no es así. Hacerse viral lo consiguen muy pocos y eso solo te da exposición, pero no necesariamente te da ventas.

De hecho, hay muchos influencers en muchos sectores (cómo la comedia) donde tienen millones de visualizaciones y generan muy pocos ingresos.

La mejor forma de utilizar las redes es para ganar la decisión de compra cuando alguien está comparando varias alternativas. Desde que la información se puede encontrar en internet la gente hace su “due diligence” online antes de pagar dinero. Tú tienes que aparecer online en el proceso de compra del cliente y desmarcarte como la mejor opción de entre todos tus competidores.

Por ejemplo, mi página de Instagram no es “viral”, pero yo pago publicidad para dar a conocer mis servicios. Cuando mis prospectos me buscan pensando “¿quién es este tipo y por qué debería fiarme?” entonces ven mis empresas, mis resultados, los premios que he recibido, los medios en que he salido, los resultados de mis clientes y de esa forma me desmarco de mi competencia y gano la decisión de compra.

No es el ser viral en redes, es usar las redes para posicionarse cómo la mejor opción dentro de tu sector.

¿Es más difícil llegar o mantenerse arriba?

No es lo mismo “mantenerse arriba” que “mantenerse el número 1”. Si hablamos de “llegar arriba” es difícil, pero una vez llegas todo es más fácil porque tienes más recursos, contactos, experiencia, etc. Si hablamos de ser el número uno, entonces mantenerse el número uno es más difícil porque tienes a alguien como tú cuando estabas intentando llegar al número uno compitiendo todos los días por quitarte el puesto. En el emprendimiento todo es difícil; si buscas algo fácil, dedícate a otra cosa.

Por ejemplo, para mí ahora generar ingresos es relativamente sencillo, pero ser el número uno es extremadamente competitivo.

¿Por qué está tan atacado el emprendimiento en España? ¿Por qué tanto miedo a que se hable públicamente de dinero y negocios?

Yo creo que en España se aplaude a los emprendedores y se ataca a los empresarios. Así que si quieres tener amigos di que eres emprendedor, no digas que eres empresario (dice riendo).

En cambio, en Estados Unidos donde viví 12 años, ¡los grandes empresarios son héroes nacionales! Piensa en Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg… Son personalidades de TV ¡Caray, son héroes hasta en España! Pero en España atacan a los empresarios españoles.

Cuando dices que vas a emprender todos te aplauden, pero si lo logras y te conviertes en empresario, entonces te atacan. Es un sinsentido.

Un motivo es la falta de referentes. El máximo empresario en España, Amancio Ortega, no da entrevistas, ni tiene marca personal en redes sociales. Creo que cuantos más empresarios como José Elías y Enrique Tomás den a conocer sus personajes en redes, más gente empezará a ver a los empresarios como héroes y no como villanos.

¿Hay “gurús” de los negocios en las redes que hacen daño al sector del emprendimiento?

Al final tienen algo que venderte, ya sea un curso o su marca personal. A mí me gustó mucho algo que charlamos con Enrique Tomás en el último evento y que opino de la misma forma.

Ahora emprender está de moda, y es como que si no emprendes eres un tonto y un perdedor pero no es así. Emprender es lo más difícil que harás en la vida, y va a requerir de ti más de lo que esperas. Si cuando te levantas por la mañana y te miras en el espejo sabes que es lo que quieres sin importar las hostias del camino, adelante.

Sin embargo, si quieres emprender “porque quieres tener más tiempo libre” o porque un gurú te ha convencido que es lo que deberías hacer (sobre todo si compras su curso) no lo hagas porque te darás de hostias y te rendirás. Olvídate. Por favor, no emprendas. Vas a trabajar más, no menos.

Pasaste 8 años trabajando en Silicon Valley y 12 en Estados Unidos. ¿Crees que hay algo de su cultura que deberíamos integrar? ¿Y algo que no te convenciese?

Hace unos años si preguntabas a un niño de Estados Unidos en la escuela que quiere ser de mayor normalmente te decía que emprendedor. En España hace unos años te decían que funcionario.

Estados Unidos tiene muchas cosas buenas y otras malas. Una diferencia en la mentalidad con Europa es el concepto que las personas son soberanas y creen que ellos mismos son la solución a sus problemas, y no se ven a sí mismos como niños que dependen de papá estado para todo.

En el aspecto laboral tengo muchas anécdotas que contar, pero básicamente si eres excepcional cobrarás de forma excepcional. En España aunque seas excepcional no pueden pagarte más que el convenio o lo que marca una tabla salarial y no te pueden ascender demasiado deprisa, tienes que hacer “tus años”.

Tienen clarísimo que no existe “gratis”. Jamás oirás decir educación gratis. Tienen clarísimo que la pagan con los impuestos. Le llaman educación pública.

También en Estados Unidos se celebra más el éxito y este es aplaudido y respetado, no criticado y abucheado. Al final los emprendedores son héroes nacionales, no villanos a criticar.

Preguntas rápidas:

Recomiéndame una película para ver esta noche:

Documental “The Last Dance” acerca de Michael Jordan (está en Netflix)

Tu emprendedor de referencia es:

Los americanos: Jeff Bezos, Tony Robbins, Alex Hormozi…

Lo primero que hiciste esta mañana:

Trabajar desde la cama con el portátil (antes que tomar el café)

La virtud que más valoras en las personas es

Ser buena persona y ser competente