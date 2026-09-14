El máximo responsable de Stellantis Pro One defiende la planta de Vigo: "Es muy importante"

El máximo responsable de Stellantis Pro One -la división de vehículos comerciales del grupo automovilístico-, Eric Laforge, defendió la importancia de la fábrica de Vigo en el marco de la estrategia europea del grupo. Según Laforge, la planta viguesa juega un papel fundamental en la producción de los vehículos comerciales de Stellantis, como el Citroën Berlingo o el Fiat Doblò, gracias a la demanda "sostenida" de estos modelos, de los más vendidos en el mercado español e internacional.

"Vigo es muy importante para nosotros", aseguró el responsable, que ensalzó el papel que juega esta fábrica en la demanda de Europa o Sudamérica, frente a los rumores recurrentes sobre el traslado de producción a otros centros como Turquía, cuyos productos están pensados para el mercado africano o asiático.

Stellantis Pro One defendió este lunes la necesidad de mantener una oferta multienergía entre sus modelos, desde soluciones de diésel o gasolina hasta opciones 100% eléctricas, ante la importancia de adaptarse a un mercado que todavía no está "listo" para adoptar una completa electrificación de las flotas.