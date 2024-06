Diego Incio: "En las empresas existe una alta demanda de compromiso"

Las empresas son conscientes ahora mismo de que su gran activo son las personas. Y creo que hay que romper una lanza a su favor en este sentido porque quien marca la pauta de muchas empresas son sus clientes.

No hay ninguna empresa que quiera que sus trabajadores trabajen el sábado y el domingo que son días muy críticos a nivel personal y después de la pandemia, mucho más, pero hay empresas que si no fabrican el fin de semana tienen que cerrar.

Siendo conscientes de que quien marca la pauta de las empresas son los clientes, ahí es cuando entra la empresa. Me gusta decir esto porque yo soy un profesional del mundo de las personas, pero para ello es necesario ser profesional en el mundo de los negocios. Como decía antes, tiene que haber un equilibrio. No vamos a tener políticas de personas, atractivas, sostenibles, potentes, retadoras, ambiciosas si no tenemos negocio. Y, por supuesto, no vamos a tener talento si no tenemos políticas de personas adecuadas.

Tenemos que seguir trabajando, pero siempre desde el equilibrio, porque también nuestros clientes son los que marcan muchas veces las pautas y el ritmo y es importante gestionar la inmediatez que vivimos. Efectivamente, yo creo que hay mucha más conciencia por parte de las empresas, pero también tenemos que trabajar en la conciencia de todos los entes que afectan a la actividad de las compañías.