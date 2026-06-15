Un estudiante gallego diseña una innovadora pasarela sobre el Miño, en Ourense: "Sería un sueño verla construida"

Una gran pasarela peatonal y ciclista suspendida bajo el viaducto ferroviario de Ourense para conectar ambas márgenes del río Miño. Esa es la innovadora propuesta de Raúl García, un estudiante de 21 años del Ciclo Superior de Obra Civil de Santiago de Compostela, cuyo proyecto ha despertado el interés de instituciones y responsables políticos.

"Quería hacer algo más que un puente para cruzar de un lado a otro", explica el joven. Por eso diseñó una estructura ondulada, más amplia de lo habitual y concebida no solo como un elemento de conexión, sino también como un espacio de estancia y disfrute. La idea es que los usuarios puedan detenerse a contemplar el paisaje, descansar o recorrer el entorno con comodidad mientras disfrutan de unas vistas privilegiadas sobre el río.

La pasarela estaría situada a unos 12 metros sobre el nivel del Miño, una altura calculada para adaptarse a las variaciones del caudal y garantizar que la infraestructura no interfiera con la navegación. Según los estudios analizados por el estudiante, el nivel del río no supera habitualmente los siete metros gracias a una presa cercana, por lo que el riesgo de inundación sería mínimo. En cualquier caso, subraya que el diseño permitiría elevar aún más la estructura si fuese necesario, ya que el viaducto se encuentra a unos 64 metros sobre el nivel del agua.

El proyecto incorpora además zonas de descanso, iluminación, mobiliario urbano y materiales sostenibles, elementos que contribuirían a convertir el espacio en un nuevo atractivo turístico y de ocio para la ciudad.

La propuesta también presta especial atención a aspectos como la accesibilidad, la seguridad y la integración con el entorno. Entre las soluciones planteadas destacan unas barandillas inclinadas hacia el interior para evitar posibles riesgos de escalada por parte de los niños.

Se trata de un proyecto innovador, que no cuenta con precedentes ni en España ni en Europa.

"Sería un sueño que se hiciera realidad"

Aunque nació como un trabajo académico, Raúl reconoce que le gustaría verlo convertido algún día en una obra real. "Creo que cualquier persona que trabaja en el ámbito de la construcción, la arquitectura o la ingeniería sueña con ver construido algo que ha diseñado. Que una idea salga del ordenador y pase a formar parte de la ciudad sería increíble", asegura.

Con ese objetivo, el estudiante desarrolló el proyecto con un nivel de detalle poco habitual para un trabajo de fin de ciclo. Además del diseño, elaboró una estimación económica completa que incluye materiales, fases constructivas, sistemas de drenaje, iluminación, medidas de seguridad y todos los elementos necesarios para la ejecución de la obra, cifrando el presupuesto en 5,748 millones de euros.

Su empeño por convertir la propuesta en una alternativa viable lo llevó incluso a ponerse en contacto con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien mostró interés por la iniciativa y decidió darle difusión a través de sus redes sociales.

🏞️ Proponen una Pasarela para el Viaducto ferroviario de Orense; una opción conceptual.



Es un planteamiento académico que realiza Raúl García, un estudiante de Ciclo Superior Obra Civil en Santiago de Compostela, que centra su trabajo final en el gran Viaducto que cruza el… pic.twitter.com/1Ga0J4n0qy — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) June 8, 2026

"Muchas noches sin dormir"

Raúl reconoce que el desarrollo del proyecto supuso un enorme esfuerzo personal. "Fueron muchas noches y muchas horas de sueño", admite. Compatibilizar el trabajo con los exámenes y las prácticas le obligó a dedicar gran parte de su tiempo libre a la iniciativa.

"Entre los estudios, las prácticas y el trabajo apenas tenía tiempo para vivir", bromea.

Sin embargo, la motivación de desarrollar una idea original fue suficiente para mantener el esfuerzo durante meses: "Saber que tienes una propuesta innovadora, algo que nadie había planteado antes, te impulsa a seguir adelante. Mi principal motivación era demostrar que podía ser una solución real y viable", concluye.