Alex Fildalgo, Agencia Nexos: "Queremos revertir los errores de las típicas apps de citas"

Según una encuesta del PEW Research Center llevada a cabo en octubre de 2019, más de la mitad de los estadounidenses creía que "ligar hoy en día es más difícil que hace una década". Y en el caso de España, la situación no es muy diferente. Para muchas personas, el amor en los tiempos de Tinder (Grindr, Bumble, Meetic y otras tantas aplicaciones de citas) se ha convertido en un supermercado inflacionario del deseo. Un amor que se encuentra atrapado entre algoritmos y conexiones ―sobre todo desconexiones― tan efímeras como el paso por nuestro firmamento de una estrella fugaz. La realidad es que el amor del siglo XXI se desplaza a la velocidad de un swipe, influenciado de forma inevitable por un entorno digital donde la oferta infinita de potenciales parejas está al alcance de un solo clic.

Hace apenas unas semanas, The Economist publicaba también un artículo titulado Why people have fallen out of love with dating apps ("Por qué la gente se está desenamorando de las aplicaciones de citas"). En el texto, el diario británico profundizaba sobre el auge exponencial de estas plataformas durante la pandemia y su posterior declive a medida que la normalidad comenzó a restablecerse. Problemas como la proliferación de perfiles falsos, preocupaciones sobre la seguridad y privacidad, y las expectativas poco realistas fueron señaladas como los principales motivos que han llevado a miles de usuarios a alejarse de este ecosistema digital y regresar al mundo offline a la hora de buscar pareja.

Es precisamente en este contexto de agotamiento emocional causado por el uso prolongado de las apps de citas donde surge la revolucionaria propuesta de Nexos, una agencia especializada en la creación de vínculos reales y significativos que garantiza la privacidad, el anonimato y la veracidad de cada perfil. "Nexos nace porque queremos revertir y subsanar todos esos errores que tienen las clásicas aplicaciones de citas", explica Alex Fidalgo, cofundador, junto con la psicóloga Maite Filgueira, de esta nueva agencia con sede en Vilagarcía de Arousa. "Esto no son ni algoritmos ni ficciones, solo personas reales", agrega sobre un proyecto capaz de generar oportunidades y citas a medida de la mano de psicólogos y profesionales expertos, abierto a todas aquellas personas dispuestas a "volver a amar y sentir de manera genuina".

¿Qué es Nexos y cómo funcionan sus conexiones?

Nexos no es una aplicación de citas: su propósito va más allá de convertir el afecto y el deseo en el mercado libre de las emociones. En esta agencia arousana, sus fundadores tienen la firme conviccion de que el amor tiene la capacidad de transformar vidas y es por ellos que se definen a sí mismo como "un equipo de profesionales comprometidos con crear conexiones reales entre personas auténticas". De hecho, esta es una de las premisas que los hace diferentes de otras plataformas para encontrar pareja, pues en Nexos verifican cada perfil con un riguroso proceso que incluye comprobante de identidad, antecedentes penales y hasta una pequeña entrevista personal.

Tras esta primera toma de contacto, los nuevos usuarios de Nexos deben realizar un breve test y cuestionario con algunas preguntas que servirán a los profesionales de la empresa para conocer el momento vital, las aspiraciones y expectativas de cada persona para ayudarla a encontrar su oportunidad o cita ideal. "Para nosotros la seguridad, intimidad y privacidad de los usuarios es muy importante. En las apps convencionales tu información está abierta al mundo globlal, sin filtros", apunta Fidalgo. "En nuestro caso toda la información se encuentra sujeta a la Ley de Protección de Datos y estos solo serán cruzados con otros perfiles bajo el consentimiento previo de la persona", aclara sobre un proceso mediante el cual configuran encuentros a medida siguiendo una serie de patrones de compatibilidad minuciosamente analizados.

Una vez esta especie de match entre usuarios es confirmado, la idea de los profesionales de Nexos es poder proponerles también a los protagonistas "un lugar o un plan para llevar a cabo esta cita especial". Además, otro de los aspectos más destacados de la agencia es el hecho de que ofrecen un servicio de asesoría con soporte personal previo a la cita, llevado a cabo de manera presencial o por videoconferencia, para tratar los puntos clave de cada encuentro y que estos salgan lo mejor posible (recomendaciones, lenguaje no verbal…). "No todas las personas tienen la capacidad de dominar una conversación o las relaciones sociales, y eso no quiere decir que estén cerradas al amor o no puedan amar de una forma sana y genuina (...) Esta herramienta es una forma de facilitarles el camino", aclara Alex sobre un acompañamiento que continúa tras la cita y que les permite saber más de cada usuario para poder alcanzar juntos el éxito.

El futuro de Nexos en Galicia (y, quizás, más allá)

La historia de Nexos acaba de empezar a escribirse en la comarca do Salnés y sus alrededores, con la intención de expandirse poco a poco por el grueso de la provincia de Pontevedra. Además, en el horizonte más próximo de la agencia arousana también se encuentra el acabar dando servicio a toda Galicia e incluso el norte de Portugal. "Uno de nuestros propósitos para el año 2025 es promover viajes y excursiones entre personas que quieran buscar el amor, pareja o incluso hacer amigos. En definitiva, crear vínculos", avanza su cofundador.

Por lo pronto, y como buena carta de presentación, Nexos prepara para los próximos meses de noviembre y diciembre sendos eventos de Speed Dating ―también llamadas citas rápidas o multicitas― para que la gente se deje "sorprender por la emoción de un primer encuentro rápido y sencillo". En estos encuentros organizados, la idea es que los participantes mantengan una serie de citas rápidas, de unos siete minutos cada una, en las que pueden conocer a varias personas en una sola tarde. "Cada uno llevará un número y, una vez finalizado el evento, cada persona en su espacio en la web podrá decirnos quiénes les llamaron más la atención. Ahí cruzaremos los datos para, en caso de haber alguna coincidencia, poner en contacto a ambas personas", explica Alex sobre una fórmula muy natural y divertida para empezar a crear conexiones reales de la mano de Nexos.