Hasta el 9 de octubre: la ayuda de hasta 500 euros para la conciliación de las familias

El pasado 9 de septiembre a las 09:00 horas, la Xunta de Galicia abrió el plazo del Bono Concilia Familia, la ayuda destinada a facilitar la conciliación familiar, financiando parte de los gastos derivados de contratar a una persona empleada del hogar para cuidar al menor o para pagar los campamentos.

Para esta edición del Bono Concilia Familia se han destinado más de 2,6 millones de euros y estará abierta hasta el 9 de octubre. Pueden beneficiarse las familias con niños y niñas de 4 a 13 años con residencia en Galicia y que necesiten un recurso para cubrir necesidades puntuales de conciliación por las obligaciones laborales o personales.

Desde 200 a 500 euros

El Bono Concilia Familia ofrece apoyo económico a las familias que necesitan recurrir a servicios de cuidado de menores, especialmente durante las vacaciones escolares o cuando surgen necesidades puntuales de conciliación. El plazo para solicitudes continúa abierto hasta el 9 de octubre a las 14:00 horas, cuando ya no se recibirán más peticiones.

Para recibir esta ayuda se deben cumplir con determinados requisitos como residir en Galicia, tener un hijo/a de entre 4 y 13 años (nacidos entre 01/01/2013 y el 31/12/2022) y que ambos progenitores trabajen en el período solicitado (o uno en caso de las familias monoparentales).

La ayuda puede cubrir hasta el 75% del gasto realizado en servicios de cuidado. En determinados casos, la cobertura puede llegar al 100%, beneficiando especialmente a familias numerosas, monoparentales o acogedoras, con guarda con fines adoptivos, con hijos con una discapacidad superior al 33% y víctimas de violencia de género.

Las cantidades dependen del tipo de servicio contratado:

500 euros por unidad familiar para contratar cuidados a domicilio

para contratar cuidados a domicilio 200 euros por cada hijo/a en caso de asistencia a campamentos o servicios de conciliación colectivos autorizados por la Consellería de Política Social e Igualdade.

Se cubren los siguientes supuestos:

Períodos de vacaciones escolares

Enfermedades del pequeño/a e imposibilidad de ser cuidado por los miembros de la unidad familiar

Enfermedad del cuidador habitual

Situaciones puntuales de carácter laboral o de formación

Situaciones puntuales de cuidado a familiares de hasta 2º grado de parentesco

Solicitud vía online

La solicitud de esta ayuda debe presentarse en línea a través de este enlace. La Xunta concreta que se deberá realizar una única solicitud por niño (salvo en caso de custodia compartida) y por un único tipo de gasto. Si se presenta más de una solicitud, se atenderá a la primera realizada.

Además de la solicitud, se deben añadir los siguientes documentos para acreditar los servicios contratados. En caso de haber contratado campamentos u otros servicios de atención a domicilio, debes añadir las facturas y justificantes bancarios que acrediten el pago de la factura. Si esta es inferior a 1.000 euros, basta con presentar el recibo del proveedor.

Si contrataste a una persona empleada en el hogar o ampliaste el horario de un contrato preexistente, debes incluir el contrato de trabajo donde conste el período de contratación y los justificantes bancarios del pago del salario y cotizaciones a la Seguridad Social.