'O Encontro da Toxa' analiza los retos de Galicia ante el nuevo escenario económico y tecnológico

O Encontro da Toxa 2026 ha abierto este jueves su quinta edición bajo el lema "Galicia ante una nueva realidad" con una jornada centrada en los desafíos que afrontan las empresas en un contexto marcado por las tensiones internacionales, los cambios en las alianzas comerciales y el avance acelerado de la tecnología.

El foro reúne durante estos días a representantes empresariales, institucionales y académicos para favorecer la colaboración y reforzar la competitividad de la comunidad.

El presidente de CESUGA, Venancio Salcines, ha destacado la voluntad de construir "una sólida sociedad empresarial gallega que trabaje por y para Galicia" y ha señalado el diálogo entre la Administración autonómica y el tejido empresarial como una de las claves para el crecimiento.

La inauguración ha contado también con la directora del Igape, Covadonga Toca, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Vieites.

Contenido de las mesas

La primera jornada ha abordado las oportunidades de la industria gallega en el ámbito de la defensa, el liderazgo tecnológico, el acuerdo comercial entre la India y la Unión Europea, la descarbonización y el relevo generacional en las empresas.

También se ha debatido sobre el papel de la empresa familiar, los nuevos hábitos de consumo y la aplicación de la inteligencia artificial al marketing, con especial atención a la necesidad de generar resultados sin perder la identidad de las marcas.

La reputación y la comunicación han ocupado otro de los bloques del programa, que ha incluido un diálogo entre el presidente de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.

Ambos han defendido la visión a largo plazo, la innovación y la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial como herramientas para afrontar la incertidumbre regulatoria y económica.

Premios Arquitectura en Madera

La jornada concluyó con la entrega de los Premios Arquitectura en Madera 2026, que reconocieron seis proyectos por el uso innovador y sostenible de este material en obra nueva, rehabilitación, vivienda industrializada y diseño.

Los galardones reconocieron la Escuela (Escoleta) Infantil de Muro (BOS Arquitectes, Mallorca) en Obra Nueva; el Edificio para Infinito Delicias (Husos arquitecturas + Elii, Madrid) en Reforma o Rehabilitación; el Mobiliario Metabólico (AUMM, Donosti) en Diseño de producto y pequeña escala; 52 Viviendas Industrializadas Iberia Loreto 01 (OFS architects para EMVS, Barajas-Madrid) con el Premio Arquitectura en Madera Sostenible PEFC —con mención para Forestone Cabin (IAAC, Pirineos)—; y el Pabellón Viajero (Waugh Thistleton Architects, Londres) con el Premio Cadwork a la Innovación.

Paralelamente, se celebraron sesiones dedicadas al emprendimiento, la retención de talento, el medio rural, la formación empresarial y el potencial de la supercomputación, IA y las tecnologías cuánticas.

También la presentación de los Premios Proyectos CESUGA–Xinzo de Limia, una iniciativa orientada a visibilizar propuestas con impacto y conexión con el territorio, reforzando el vínculo entre formación, empresa e innovación aplicada.