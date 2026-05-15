Patronal y sindicatos alcanzan un preacuerdo para el convenio del metal de Pontevedra tras tres días de huelga

La comisión negociadora del convenio colectivo del metal de Pontevedra alcanzó este jueves, 15 de mayo, un preacuerdo entre la representación empresarial y los sindicatos CCOO y UGT tras la celebración de la 14ª reunión negociadora, desarrollada durante varias horas.

Según informa la patronal en un comunicado, el principio de acuerdo contempla un convenio con una vigencia de cuatro años, una medida que, según aseguran, busca aportar estabilidad al sector. Entre los principales puntos pactados destaca un incremento salarial acumulado del 15% para el periodo 2026-2029, distribuido en una subida del 5% en 2026, del 4% en 2027 y del 3% tanto en 2028 como en 2029. Además, se incorpora una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC con un límite máximo del 2,5% para los tres últimos ejercicios del convenio.

En materia de jornada laboral, el preacuerdo recoge una reducción de ocho horas anuales a partir de 2027, así como la implantación de jornada continua intensiva durante el mes de julio para la actividad de construcción y reparación naval en astilleros, varaderos y muelles de reparación, excluyendo al personal de oficina. El texto garantiza, no obstante, la posibilidad de establecer turnos de trabajo y los correspondientes servicios preventivos necesarios para preservar la seguridad y salud laboral.

Otro de los aspectos relevantes es la incorporación de la subrogación en dos ámbitos concretos: el mantenimiento del sector eólico y el mantenimiento del sector de telecomunicaciones.

En el apartado de clasificación profesional, se establece una diferenciación salarial entre oficiales de primera y de segunda categoría. Los oficiales de primera percibirán un incremento adicional del 0,5% en 2028 y otro 0,5% en 2029.

El documento también introduce mejoras en materia de conciliación y licencias laborales, incluyendo mayor flexibilidad en el disfrute de permisos por mudanza y matrimonio, así como una nueva bolsa de 12 horas anuales para trabajadores nocturnos destinada a motivos médicos. Asimismo, se garantiza al menos uno de los supuestos del plus por trabajos especiales para empleados de construcción y reparación naval que desarrollen su actividad en astilleros, varaderos y muelles de reparación.

En cuanto a desplazamientos y vacaciones, el preacuerdo incorpora un plus de 50 euros diarios para desplazamientos a países en guerra y amplía las vacaciones anuales de 23 a 24 días laborables.

Las partes también acordaron la reactivación de la Comisión de Clasificación Profesional con el objetivo de actualizar y adaptar las categorías del convenio, además de la creación de una nueva comisión destinada a estudiar la posible aplicación de coeficientes reductores en el sector.

Desde la representación empresarial valoraron positivamente el entendimiento alcanzado y señalaron que "finalmente hemos alcanzado este preacuerdo después de mucho esfuerzo y del perjuicio generado a la producción de las empresas y a los salarios de los trabajadores durante tres días de huelga". Asimismo, subrayaron que "la parte empresarial ha hecho todo lo posible para que no se continúe perjudicando la viabilidad de las empresas, los salarios de los trabajadores y la propia imagen del sector y de Galicia".

El preacuerdo ha sido validado por los representantes de CC.OO y UGT, que han valorado positivamente los avances y han calificado como "histórico" el nuevo convenio, "el mejor de los últimos 20 años". Ahora, el texto tendrá que ser validado por sus asambleas.

Sin la CIG

La CIG, por su parte, ha denunciado que este preacuerdo "traiciona" lo que los trabajadores han estado defendiendo en las tres jornadas de huelga de mayo. "Después de una movilización histórica, el acuerdo no está a la altura", han lamentado, y han recordado que "el Metal habló en la calle".

Al respecto, han advertido de que "había fuerza para conquistar mucho más" y que los próximos años con este convenio serán "cuatro años perdidos" en los que los trabajadores no tendrán oportunidad de recuperar "lo peleado" estos días, ni de volver a discutir "cuestiones fundamentales".

"Después de una huelga exitosa, la patronal consigue estabilidad y paz social, mientras que las personas trabajadoras seguimos asumiendo pérdidas, precariedad e incertidumbre".

Así, la CIG ha criticado que no se garantiza la revisión salarial ligada al IPC durante los cuatro años de vigencia, que la subrogación solo afectará a las empresas de telecomunicaciones y eólica con más de 50 empleados, que no hay propuestas efectivas para la jubilación anticipada, que la jornada continua solo será durante un mes, o que la reducción de jornada es "insuficiente", entre otras cuestiones.

La central nacionalista ha convocado asambleas de trabajadores para este lunes a las 18:00 horas para trasladar su posición.