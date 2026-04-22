La transparencia salarial a debate en Vigo: claves de la nueva normativa

Más de un centenar de profesionales, responsables y directivos de Recursos Humanos se han reunido en Vigo para analizar el impacto de la Directiva (UE) 2023/970, aprobada el 10 de mayo, sobre transparencia salarial en el ámbito empresarial.

Durante el encuentro, organizado por Michael Page, los ponentes han explicado los principales cambios que introduce la directiva, entre ellos la obligación de reforzar la transparencia salarial a lo largo de todo el ciclo laboral, desde los procesos de selección hasta la evolución profesional dentro de las empresas.

También se han destacado nuevas exigencias como la definición y comunicación de bandas salariales, la aplicación de criterios objetivos de progresión y el refuerzo del derecho de los trabajadores a conocer información sobre su retribución en comparación con su categoría.

Los expertos han coincidido en que, más allá de su carácter normativo, la transparencia salarial supone una transformación relevante para las organizaciones, con impacto en su competitividad, su cultura interna y la gestión del talento. Asimismo, han señalado que su correcta implementación puede contribuir a reducir riesgos legales y reputacionales, en un contexto en el que la equidad y la claridad en las políticas retributivas ganan peso en el mercado laboral.