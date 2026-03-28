Entra en vigor: nueva ayuda de 22,7 millones para este sector afectado por los temporales

Después de un invierno marcado por fuertes temporales, las rías gallegas han sufrido episodios de baja salinidad y, en consecuencia, importantes mortandades de moluscos bivalvos en las rías gallegas.

Para hacer frente a esta situación, la Xunta de Galicia ha anunciado una nueva línea de ayudas destinadas a la recuperación del sector.

Inyección de 22,7 millones de euros

Buenas noticias para el sector del marisqueo en Galicia: el Ejecutivo regional ha anunciado esta semana la aprobación de una inversión de 22,7 millones de euros con el objetivo de dar, en palabras de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, "una respuesta integral".

De ese total, 19,2 millones se destinarán a convenios de colaboración con las cofradías y entidades gestoras de los planes de marisqueo, con el fin de ahondar en la restauración de hábitats y zonas de producción.

Los convenios que se suscribirán de manera bilateral entre la Consellería do Mar y cada una de las cofradías o entidades titulares incluirán planes de recuperación específicos.

Estos serán elaborados por las propias cofradías o entidades, que "son las que mejor conocen las circunstancias de cada banco marisquero en que trabajan", y también figurarán las tareas que se van a realizar.

La firma de estos convenios posibilitará la remuneración de los trabajos que las personas mariscadoras deben realizar de cara a la recuperación y regeneración de los bancos, además de los gastos en que incurran las cofradías en la materialización de estas tareas.

Otras medidas

El informe incluye otras medidas, "como destinar 1,5 millones de euros para la repoblación de especies y 2 millones para reforzar proyectos de conservación y restauración de la biodiversidad marina", ha indicado el presidente, Alfonso Rueda.

De manera complementaria, la Consellería do Mar también prevé la prórroga de los planes de gestión marisquera hasta 2029 y proponer la modificación de la normativa estatal para mejorar la protección de las mariscadoras a pie.

El documento, por otro lado, recoge acciones ya iniciadas, como la solicitud de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para profesionales afectados por la suspensión de la actividad.

En él también se incluyen: la puesta en marcha del Plan de acción del marisqueo 2026-2031, el desarrollo de proyectos innovadores como MaruxIA, el impulso de sistemas de preengorda de semilla y la puesta en funcionamiento del hatchery de O Vicedo.