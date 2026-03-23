La Xunta aprueba ayudas para la regeneración de los bancos marisqueros afectados por los temporales

Una mujer camina por la ensenada de San Simón, Rías Baixas, a 17 de noviembre de 2023 Adrián Irago / EP

El Consello da Xunta autorizó una inyección de 22,7 millones de euros para ayudas destinadas a la "recuperación y regeneración de los bancos marisqueros" afectados por los temporales de las últimas semanas. Las borrascas provocaron episodios de baja salinidad y, como consecuencia, altas mortandades de moluscos bivalvos en las rías gallegas.

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, indicó que el objetivo de la Xunta es dar "una respuesta integral" con medidas "económicas, sociales y medioambientales" a corto, medio y largo plazo. Así, el Ejecutivo gallego no busca "remedios puntuales" sino garantizar la regeneración de los bancos afectados.

"19,2 millones se destinarán a convenios de colaboración con las cofradías y entidades gestoras de los planes de marisqueo", indicó Villaverde, que concretó que esta partida se destinará a la restauración de los hábitats y zonas de producción y a la ejecución de tareas como sementeiras, limpiezas, acondicionamiento del sustrato o control de depredadores.

El informe de la Consellería do Mar recoge las medidas del Plan de actuación del Ejecutivo gallego para paliar las consecuencias de los temporales: tras analizar cómo afectaron, se determinó que en muchos casos será preciso suspender la actividad extractiva de forma temporal para proteger los ejemplares supervivientes y favorecer la recuperación natural de los bancos.

¿Cómo funcionan las ayudas?

Los convenios que se suscribirán de manera bilateral entre la Consellería del Mar y cada una de las cofradías o entidades titulares del plan correspondiente buscan mejorar la productividad de los bancos afectados de manera moderada o severa por esos temporales.

Los convenios incluirán planes de recuperación específicos que serán elaborados por las propias cofradías o entidades, "que son las que mejor conocen las circunstancias de cada banco marisquero en el que trabajan, y también figurarán las tareas que se van a realizar", según indica la Xunta en un comunicado.

Los técnicos de la Consellería revisarán y validarán cada uno de los planes y las cofradías deberán realizar un control efectivo de las personas participantes en las tareas encomendadas. Estos convenios permitirán que los mariscadores que trabajen en la regeneración de los bancos sean remunerados, así como que las cofradías puedan hacer frente a los gastos de estas tareas.

Otras medidas

Además de firmar convenios con las cofradías más afectadas, el informe incluye otras medidas, como destinar "1,5 millones de euros para la repoblación de especies y 2 millones para reforzar proyectos de conservación y restauración de la biodiversidad marina", según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La Consellería del Mar también prevé la prórroga de los planes de gestión marisquera hasta el año 2029 y proponer la modificación de la normativa estatal para mejorar la protección de las mariscadoras a pie.

El documento, además, recoge otras acciones ya iniciadas, como la solicitud de exención de las cuotas de la Seguridad Social para profesionales afectadas por la suspensión de la actividad, la puesta en marcha del Plan de acción del marisqueo 2026-2031, el desarrollo de proyectos innovadores como MaruxIA, el impulso de sistemas de preengorda de semilla y la puesta en funcionamiento del hatchery de O Vicedo.

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